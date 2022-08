Zwei Kinder in Kärnten bei Unwetter ums Leben gekommen

Bei einem schweren Unwetter am St. Andräer See im Lavanttal sind am Donnerstagnachmittag zwei Kinder von umstürzenden Bäumen erschlagen worden. Wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilte, wurden insgesamt 15 Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Rotes Kreuz und Feuerwehr standen im Großeinsatz, am frühen Abend war außerdem noch eine Suchaktion im Gange: Am See wurde Bekleidung gefunden, die niemandem zugeordnet werden konnte.

Das Rote Kreuz in Wolfsberg löste Bezirksalarm aus, Unterstützung kam auch aus den Bezirken Völkermarkt und aus Klagenfurt, das Rote Kreuz St. Veit an der Glan unterstützte am Abend im Regelrettungsdienst. Insgesamt waren zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, neun Rettungstransportwagen, zwei Hubschrauber, das Kriseninterventionsteam mit zehn Personen sowie Polizei und Feuerwehr am St. Andräer See. Das Unwetter hatte den gesamten Bezirk Wolfsberg getroffen: “Der Großraum Wolfsberg gleicht nach dem heftigen Sturm teilweise einem Schlachtfeld”, teilte Wolfsbergs Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) auf Facebook mit.

Unwetter hatten am Donnerstagnachmittag bereits zu Problemen auf Straßen in Kärnten und der Steiermark geführt: Sturmböen warfen Bäume um, sie blockierten an mehreren Stellen die Autobahnen A2 und A9. Besonders betroffen war der Osten Kärntens und der obersteirische Bezirk Liezen. In mehreren Autobahntunnels fiel außerdem der Strom aus, was Sperren zur Folge hatte.