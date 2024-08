Zwei Kinder und weitere Person in NÖ tot aufgefunden

Von: apa

In einer Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern im Bezirk Tulln in Niederösterreich sind am Mittwochnachmittag zwei Kinder und eine weitere Person tot aufgefunden worden. Stefan Pfandler, der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, teilte das auf APA-Anfrage mit. Identitäten, nähere Umstände sowie die Todesursachen waren vorerst unklar.

Medienberichten zufolge soll es sich bei den Kindern um einen Bub und ein Mädchen handeln. Die tot aufgefundene Frau war demnach die Mutter der beiden.