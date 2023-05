Zwei Tote durch Schüsse in Mercedes-Werk in Deutschland

Bei Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen in Baden-Württemberg ist Donnerstag früh zwei Männer getötet worden. Laut Polizei bestand am Vormittag keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk. Die Beamten schlossen auf Twitter einen Amokalarm aus, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus.

Der Festgenommene ist 53 Jahre alt. Bei den Toten handelt es sich um zwei 44-Jährige. Die Hintergründe sind völlig unklar. “Wir bestätigen, dass zwei Personen verstorben sind”, erklärte Mercedes-Benz am Donnerstag. Eine Person befinde sich in polizeilichem Gewahrsam. “Es handelt sich um Mitarbeitende eines externen Dienstleisters.”

Die Polizei hat die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Der Sprecher sagte, er habe keine Informationen, um welche Waffe genau es sich handelt. Der festgenommene Verdächtige soll zu Tat und Motiv vernommen werden. Zudem finden zahlreiche Befragungen von Zeugen statt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Nach den Schüssen werden die Mitarbeitenden psychologisch betreut, wie der Polizeisprecher mitteilte. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Angestellten. “Die Produktion läuft normal weiter, bis auf besagte Halle.”

Gegen 7.45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Die Beamten waren nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Sindelfingen liegt bei Stuttgart im Kreis Böblingen.