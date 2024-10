Zwei Tote im Mühlviertel: Bisher keine Spur vom Verdächtigen

Die Suche nach dem Verdächtigen ist nach wie vor am Laufen

Von: apa

Die Großfahndung der Polizei nach jenem Verdächtigen, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, hat bis Dienstagfrüh keinen Erfolg gebracht. Von dem flüchtigen 56-Jährigen fehlte jede Spur, ein Großaufgebot der Exekutive ist weiter im Einsatz. Ein Opfer ist ein Bürgermeister aus der Region, zum zweiten gab es keine Angaben. Hintergrund der Tat dürfte ein Streit im Jagdmilieu sein. Dienstagvormittag will die Polizei in einer Pressekonferenz informieren.

Bei Sichtung des Verdächtigen soll man laut Polizei unbedingt den Notruf wählen und nicht selber Kontakt mit ihm aufnehmen. Ein Foto des Verdächtigen von der oberösterreichischen Polizei wurde veröffentlicht.

Am Montag in der Früh war die Leiche des Ortschefs entdeckt worden. Zunächst wurde seitens der Polizei nur ein Zwischenfall mit einer Waffe bestätigt, dann, dass ein Mann erschossen worden ist. Im Lauf des Vormittags bestätigte die Polizei, dass es ein zweites Opfer gebe. Seitdem läuft die Großfahndung nach dem Mann, der bewaffnet sein dürfte.