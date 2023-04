Zwei Tote nach Einsturz von Gebäude in Marseille gefunden

Schwierige Bergungsarbeiten in Marseille

Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der französischen Hafenstadt Marseille sind zwei Tote gefunden worden. Wie die Feuerwehr in der Nacht auf Montag mitteilte, wurden zwei Leichen in den Trümmern entdeckt. Angesichts des schwierigen Einsatzes werde es Zeit kosten, die Todesopfer zu bergen, hieß es weiter. Zuvor waren acht Menschen als vermisst gemeldet worden.

Bei dem vermutlich durch eine Gasexplosion verursachten Einsturz in der Nacht auf Sonntag wurden überdies fünf Menschen in Nachbarhäusern verletzt. Mehr als 180 Menschen mussten aus angrenzenden Gebäuden evakuiert werden.

Das vierstöckige Gebäude im Zentrum Marseilles war in der Nacht auf Sonntag gegen 00.40 Uhr eingestürzt. Die Straßen rund um das eingestürzte Gebäude wurden abgesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle. Auch am Abend stieg noch Rauch aus den Trümmern auf.