Zwei Verletzte bei gewalttätiger Auseinandersetzung in Innsbruck

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Innsbruck sind Samstagfrüh zwei 18-Jährige durch Faustschläge ins Gesicht verletzt worden. Dem unbekannten Schläger gelang vorerst die Flucht, sein 19-jähriger Begleiter wurde festgenommen, informierte die Polizei. Einer der 18-Jährigen wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Der Streit trug sich gegen 2.45 Uhr am Südtiroler Platz zu. Eine Gruppe von Jugendlichen wurde von dem Unbekannten und seinem Begleiter angepöbelt, der 19-Jährige soll die Gruppe mit einem Schlagring bedroht haben. In weiterer Folge wurde der Konflikt gewalttätig. Der 19-Jährige wurde noch an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen und nach seiner Vernehmung auf dem Polizeiposten wieder auf freien Fuß gesetzt.