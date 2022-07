Zwei Vermisste nach Hauseinsturz lebend geborgen

Nach dem Hauseinsturz in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in Folge einer Explosion sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen aus den Trümmern gerettet worden. Rettungskräfte versorgten einen Mann und eine Frau zunächst vor Ort medizinisch und wollten beide anschließend in eine Klinik bringen, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Eine dritte Person wurde den Angaben zufolge noch unter den Trümmern vermutet.

Einsatzkräfte hätten zunächst aber noch keinen Kontakt zu ihr aufnehmen können. Bereits am Freitagabend waren zwei Verletzte geborgen worden. Eines der Opfer befand sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, die andere Person war den Angaben zufolge nur leicht verletzt worden. Drei der insgesamt acht Hausbewohner seien zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl nicht zu Hause gewesen.

Das Mehrfamilienhaus wurde bei der Explosion am Freitag komplett zerstört. Polizei und Feuerwehr gehen von einer Gasexplosion aus. Hemer liegt bei Iserlohn im Märkischen Kreis.