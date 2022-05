Zweiter Booster für Senioren und Risikopatienten sinnvoll

Bozen – Die Zahl der durchgeführten Corona-Schutzimpfungen in Südtirol sinkt seit Wochen ab. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 918 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht. Davon waren 52 Erstdosen, 60 Zweitdosen, 394 Drittdosen und 412 Viertdosen. Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren beträgt nun 78,76 Prozent (Stand 12.05.2022).

Der Effekt der zweiten Auffrischimpfung ist besonders für Risikopatienten und über 80-Jährige wertvoll. Dies schreibt der Südtiroler Sanitätsbetrieb Diese Personengruppen profitierten am meisten vom Effekt einer vierten Impfung, da ihr Antikörperspiegel erneut einen „Boost“ erfährt. Ein bewusstes Abwarten – etwa bis zum Herbst – sei nicht ratsam, da das Virus weiterhin zirkuliert und ein schwerer Covid-Verlauf auch bei einer Infektion im Sommer nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Impfung schütze davor.

Vormerkung

https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999. Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, sollte dies telefonisch erfolgen.

Alle Impftermine: www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 12.5.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.105.597 (+958)

Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.067.637 (+918)

Erstdosis: 405.990 (+52)

Zweitdosis: 388.489 (+60)

Drittdosis: 269.415 (+394)

Viertdosis: 3.743 (+412)

Vollständig geimpfte Personen: 400.186 (+64)

In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.054.101 (+918)

Erstdosis: 399.386 (+52)

Zweitdosis: 382.834 (+60)

Drittdosis: 268.143 (+394)

Viertdosis: 3.738 (+412)

Impfungen an in Provinz Ansässige nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 33.505 Personen

Erstdosis: 30.411 (+0)

Zweitdosis: 30.265 (+1)

Drittdosis: 26.489 (+33)

Viertdosis: 2.340 (+332)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 46.154 Personen

Erstdosis: 42.328 (+5)

Zweitdosis: 41.513 (+1)

Drittdosis: 34.469 (+27)

Viertdosis: 608 (+55)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 58.546 Personen

Erstdosis: 52.540 (+1)

Zweitdosis: 51.332 (+4)

Drittdosis: 41.478 (+30)

Viertdosis: 437 (+19)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 85.127 Personen

Erstdosis: 73.035 (+7)

Zweitdosis: 70.893 (+12)

Drittdosis: 53.726 (+70)

Viertdosis: 232 (+4)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 75.144 Personen

Erstdosis: 61.075 (+4)

Zweitdosis: 58.476 (+6)

Drittdosis: 40.953 (+62)

Viertdosis: 76 (+1)

Personen ab 30 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 63.576 Personen

Erstdosis: 50.874 (+8)

Zweitdosis: 48.257 (+7)

Drittdosis: 29.644 (+68)

Viertdosis: 33 (+1)

Personen ab 18 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 72.764 Personen

Erstdosis: 59.342 (+5)

Zweitdosis: 55.840 (+14)

Drittdosis: 33.158 (+73)

Viertdosis: 16 (+0)

Personen von 12-17 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 34.444 Personen

Erstdosis: 28.386 (+6)

Zweitdosis: 25.622 (+5)

Drittdosis: 9.497 (+31)

Viertdosis: 1 (+0)

Personen von 5 – 11 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 38.835 Personen

Erstdosise: 7.993 (+16)

Zweitdosis: 6.290 (+10)

Drittdosis: 1 (+0)

Viertdosis: 0 (+0)

In der Provinz ansässige Personen, die geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden

80+: 91,54%

70+: 91,15%

60+: 89,35%

50+: 85,12%

40+: 80,18%

30+: 78,88%

18+: 80,13%

5 – 17: 46,34%

Gesamt (ab 5 Jahren): 78,76%

Impfungen an in Provinz ansässige nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 283.794

Zweitdosis: 275.874

Drittdosis: 102.739

Viertdosis: 3.307

Moderna

Erstdosis: 41.429

Zweitdosis: 60.136

Drittdosis: 166.667

Viertdosis: 434

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.150

Zweitdosis: 45.590

Drittdosis: 3

Viertdosis: 0

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.043

Zweitdosis: 0

Drittdosis: 0

Viertdosis: 0

Pfizer BioNTech pädiatrisch

Erstdosis: 7.985

Zweitdosis: 6.475

Drittdosis: 2

Viertdosis: 0

Novavax

Erstdosis: 363

Zweitdosis: 218

Drittdosis: 1

Viertdosis: 2



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia.

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.