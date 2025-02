Zweithöchste Alarmstufe bei Zyklon “Garance” auf La Réunion

Von: APA/AFP

Der Zyklon “Garance” hat die französische Insel La Réunion im Indischen Ozean mit Windböen von mehr als 200 km/h erreicht. Bisher gebe es keine Berichte über Opfer, teilte die Präfektur des Überseegebiets am Freitag mit. Knapp 700 Menschen seien in Notunterkünften untergekommen. Am Vormittag (Ortszeit) galt zeitweise die höchste Warnstufe, bei der auch Sicherheits- und Rettungskräfte nicht unterwegs sein dürfen. Seit Mittag gilt nur noch die zweithöchste Alarmstufe.

Die Präfektur rief die etwa 900.000 Einwohner auf, weiterhin zu Hause zu bleiben. “Die schlimmsten Winde entfernen sich”, schrieb sie im Onlinedienst X. Es gebe aber weiterhin sehr starken Regen. Einwohner veröffentlichten im Internet zahlreiche Fotos von entwurzelten Bäumen und abgedeckten Dächern. Auf La Réunion und der rund 200 Kilometer nordöstlich gelegenen Insel Mauritius wurden die Flughäfen geschlossen. Am Flughafen auf La Réunion wurden am Vormittag Windstöße mit bis zu 214 Kilometer pro Stunde gemessen. Auf einem Berg im Osten der Insel wurden 230 km/h erreicht.

30 Prozent ohne Strom

“Das ist das erste Mal, dass ich einen so heftigen Zyklon erlebe und das erste Mal, dass ich solche Angst hatte”, sagte Vincent Clain, der in dem Ort Sainte-Marie lebt. In seinem Garten sei eine Kokospalme umgefallen. Er habe sich mit seiner Frau und seinem Sohn in der Küche verschanzt, dem sichersten Ort des Hauses. Etwa 30 Prozent der Einwohner hatten nach Angaben der Behörden zeitweise keinen Strom, zehn Prozent kein Trinkwasser. Zusätzliche Rettungskräfte sollen demnächst aus Mayotte und aus Festlandfrankreich einfliegen, sobald dies möglich ist.

Zuletzt war die Insel 2024 von einem schweren Zyklon getroffen worden, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nimmt die Zahl und die Intensität von extremen Wetterereignissen durch den menschengemachten Klimawandel zu.