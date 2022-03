21 abwanderungsbedrohte Dörfer in Italien bekommen EU-Finanzierungen

Auch Stilfs in Südtirol zählt dazu

21 italienische Dörfer, die von der Entvölkerung bedroht sind, erhalten jeweils 20 Millionen Euro aus dem von der EU finanzierten Wiederaufbauplan, um sich mithilfe von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Projekten zu erneuern und neue Einwohner anzuziehen. Das Kulturministerium in Rom veröffentlichte am Freitag die Liste der Dörfer, die sich mit ihren Bewerbungen zur Aufwertung historischer Ortskerne behaupten konnten und jetzt die Finanzierungen erhalten.

Zu den Kommunen, die sich über einen Geldsegen freuen können, zählen das Südtiroler Stilfs, Palù del Fersina im Trentino, die Thermenortschaft Recoaro in der Region Venetien, sowie Borgo Castello in Friaul. Mit den Fördermillionen wollen sie ihre Attraktivität steigern und haben deswegen eine ganze Palette von Ideen entwickelt. Arbeitsgruppen hatten in den vergangenen Monaten die Vorschläge gesammelt und zusammengefasst, die dann von einer Jury bewertet wurden.

Im Rahmen des Programmes sind die Fristen eng, innerhalb derer die Vorhaben umgesetzt werden müssen. Die Gemeinden wollen mit Projekten in den Bereichen Tourismus, Umwelt und Landwirtschaft der schleichenden Abwanderung entgegenwirken, die Ortschaft für die Jugend attraktiver gestalten und günstigen Wohnraum schaffen.

Italien erhält unter allen EU-Staaten den mit Abstand größten Anteil am europäischen Wiederaufbaufonds, weil das Land als erstes und mit am schwersten von der Pandemie getroffen wurde. Insgesamt fließen 191,5 Milliarden Euro nach Italien, davon 68,9 Milliarden Euro als Zuschuss und 122,6 Milliarden Euro als zinsgünstiges Darlehen. Das Geld muss bis 2026 ausgegeben werden.