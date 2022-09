Nur gerecht: Verwaltungsgericht versetzt SchÃ¼lerin in die nÃ¤chste Klasse

Cagliari – Ein Mobbingopfer, das vor seinem Leidensweg sehr gute Noten besessen hatte, wurde wegen zu vieler Abwesenheiten nicht in die nächste Klasse versetzt. Daraufhin zogen ihre Eltern vor Gericht und bekamen recht.

Das Verwaltungsgericht rügte die Schule und befand, dass das Lehrerkollegium weder die guten Noten des ersten Drittels des Schuljahres noch den Schaden, den die Schülerin durch das ständige Mobbing erlitten hatte, in ausreichendem Maß berücksichtigt hatte. Die Richter ordneten eine Neubewertung an und verfügten, die Schülerin in die nächste Klasse zu versetzen. „Eine Ad-personam-Ausnahme hätte angewendet werden müssen“, so die Richter.

Das Verwaltungsgericht von Cagliari fällte ein Urteil, das in ganz Italien für Aufmerksamkeit sorgt und das laut Ansicht vieler Justizbeobachter einen Präzedenzfall schafft.

Die Vorgeschichte begann, als im Jahr 2021 die Mutter einer Oberschülerin die Lehrer und die Schulleitung darauf aufmerksam machte, dass ihre Tochter von ihren Mitschülerinnen gemobbt wird. Der Leidensweg des Mädchens zeigte sich dadurch, dass ihre vorher sehr guten schulischen Leistungen abfielen. Um ihren Peinigern nicht zu begegnen, blieb die Schülerin zudem immer öfter dem Unterricht fern, wodurch sich viele Absenzen ansammelten. Aufgrund der laut ihrer Ansicht zu vielen Abwesenheiten vom Unterricht beschloss die Schule, das Mobbingopfer nicht in die nächste Klasse zu versetzen.

Die Eltern fanden sich nicht damit ab. Sie zogen vor Gericht und bekamen recht. Das regionale Verwaltungsgericht Sardiniens erklärte die Entscheidung des Instituts, die Schülerin nicht in die nächste Klasse zu versetzen, für nichtig und ordnete eine Neubewertung an. Diese muss innerhalb der nächsten 15 Tage erfolgen.

Das Verwaltungsgericht rügte die Schule und befand, dass das Lehrerkollegium weder die guten Noten des ersten Drittels des Schuljahres noch den Schaden, den die Schülerin durch das ständige Mobbing erlitten hatte, in ausreichendem Maß berücksichtigt hatte.

„Erstens wurde mit Blick auf die besondere Notlage, in der sich das Mädchen befand, die Möglichkeit einer Ad-personam-Ausnahme von der zulässigen Höchstzahl der Abwesenheiten nicht geprüft. Zweitens befasste sich dieselbe Schulbehörde nicht mit der Möglichkeit, eine Bewertung des vom Mädchen erreichten Niveaus vorzunehmen. Wie im Übrigen von der Schule selbst widersprüchlich eingeräumt wurde, ist das Urteil über die schulischen Leistungen weitgehend positiv. Sie liegen weit über dem für eine Versetzung erforderlichen Durchschnitt“, urteilten die Richter des sardischen Verwaltungsgerichts.

Die Richter vergaßen in ihrem Urteil nicht darauf hinzuweisen, dass die Schülerin im ersten Teil des Schuljahres – also vor dem Mobbing – mit 8,9 einen sehr hohen Notendurchschnitt aufgewiesen hatte. Den Verwaltungsrichtern zufolge konnte „auch nicht davon ausgegangen werden, dass dem Klassenrat neben den Berichten der Mutter keine Erkenntnisse zur Verfügung gestanden wären, die Anlass zu einer besonderen Bewertung gegeben hätten“.

In der Tat hatte die Mutter bereits im Oktober 2021 versucht, mit den Verantwortlichen des Instituts zu sprechen, um über die Notlage ihrer Tochter zu berichten. Dabei hatte sie ihnen unter anderem die mehr als 300 Nachrichten und Hassbotschaften vorgelegt, die ihre Tochter von Mitschülern erhalten hatte. „Zum Zeitpunkt der abschließenden Bewertung stand dem Klassenrat auch die psychodiagnostische Einschätzung des Gesundheitsbezirks zur Verfügung, die ein Bild der Empfindlichkeit des Mädchens gezeigt hatte, das gut mit dem beklagten Unbehagen infolge einer unruhigen Eingliederung in die Klasse vereinbar war“, so die Richter abschließend in ihrem Urteil.

Es ist nicht auszuschließen, dass nach diesem Urteil auf die Schule und auf die Eltern der mobbenden Schüler Schadenersatzforderungen zukommen werden. Viele anerkannten Justizexperten halten das Urteil für bahnbrechend. Durch dieses Urteil – so diese Stimmen – werden Mobbingopfer in Zukunft besser vor schulischer Benachteiligung geschützt.