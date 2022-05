Affenpocken: Erster Fall in Italien

Rom – Im Krankenhaus Spallanzani in Rom ist Italiens erster Fall von Affenpocken identifiziert worden. Ein Mann, der von einem Urlaub auf den kanarischen Inseln zurückgekehrt ist, meldete sich in der Notaufnahme und wurde dann isoliert. Zwei weitere Verdachtsfälle werden laut Auskunft von Ärzten überprüft.

Fälle der eigentlich seltenen Affenpocken sind zuletzt in immer mehr Ländern festgestellt worden, etwa in Spanien, Portugal und in den USA. Wie es aus der Klinik heißt, erfolge die Übertragung durch Speicheltropfen, bei Kontakt mit offenen Wunden oder infizierten Körperflüssigkeiten.

Auch die Behörden in Massachusetts haben einen Fall bestätigt. Bei einem Mann, der erst kürzlich nach Kanada gereist war, ist die Infektion festgestellt worden.

Ursprünglich kommt das Virus in Ost- und Zentralafrika vor. Britische Gesundheitsbehörden haben vor einer Ausdehnung des Verbreitungsgebiets gewarnt. Auch sechs Amerikaner, die mit einem infizierten Briten in einem Flugzeug gereist sind, werden nun überprüft.

Das regionale Gesundheitsassessorat von Madrid hat zuletzt 23 Fälle gemeldet. Symptome der Krankheit sind in der Regel Fieber, Muskelschmerzen, geschwollene Drüsen und Hautausschläge auf den Händen und im Gesicht ähnlich wie bei den Windpocken.

Die Krankheit gilt zwar als potentiell gefährlich, bislang wurde bei den betroffenen Patienten in sämtlichen Ländern nur ein leichter Verlauf gemeldet. Der Gesundheitszustand soll sich zunehmend bessern. Trotzdem werden die Patienten weiterhin beobachtet.

Oft erfolgt die Übertragung des Virus über die Atemwege. In den 23 Fällen in Madrid wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass es zur Ansteckung bei sexuellen Kontakten gekommen ist.