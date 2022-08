Affenpocken: Italienisches Gesundheitsministerium verteilt Impfdosen

Rom – In Italien werden aktuell Impfstoffe gegen die Affenpocken verteilt. Das hat der Unterstaatssekretär im Gesundheitsministerium Pierpaolo Sileri mitgeteilt.

Es sei keine großangelegte Impfaktion geplant, wie es bei Corona der Fall. “Aber die Risikogruppen sollen geimpft werden”, sagt Sileri, “vor allem in den Regionen, in denen es viele Fälle gibt”.

Die meisten Erkrankten an Affenpocken wurden laut Medienberichten in der Lombardei verzeichnet, im Latium, in der Emilia Romagna und im Veneto.

In Südtirol hat es bisher offiziell nur einen Fall von Affenpocken gegeben.