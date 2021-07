Al Bano sang für Paar in Kathedrale – Bischof protestiert

Keine Felicita: Italo-Barde Al Bano Carrisi (78) bekam eine Rüge von der Kirche, nachdem er für ein Brautpaar bei einer Trauung in der Kathedrale der süditalienischen Stadt Andria gesungen hat. Der Bischof der Stadt, Luigi Mansi protestierte vehement und meinte, Kirchen sollten nicht als Bühne für den Auftritt von Künstlern genutzt werden. “Das ist eine schwere Beleidigung für einen heiligen Ort”, so der Bischof in einem Offenen Brief.

Der Geistliche rief die Priester auf, die Regeln bei Kirchenmusik zu berücksichtigen. “Brautleute, Angehörige und Hochzeitsveranstalter sollen eine Zeremonie respektieren, die ein Sakrament und keine Show ist”, erklärte Mansi.

Der Bischof reagierte kritisch, nachdem in Sozialen Medien zahlreiche Fotos von Al Banos Auftritt in der Kathedrale gepostet worden waren. Al Bano, der allein und im Duo mit seiner Ex-Frau Romina Power, zu den beliebtesten Pop-Idolen Italiens zählt, hatte sich mit dem Brautpaar fotografieren lassen. Zu Al Banos bekanntesten Hits zählen Lieder wie “Felicita”, “Ci sara” und “Cara terra mia”.