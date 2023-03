Alarm in Italien: Zu wenig “Bambini”

Italien hat 2022 ein Rekordtief bei den Geburten verzeichnet. 393.000 Kinder kamen im vergangenen Jahr zur Welt, die Zahl der Todesfälle war mit 713.000 fast doppelt so hoch, geht aus einem Bericht des Statistikamts Istat am Montag hervor. Wegen der niedrigen Geburtenzahl und der gestiegenen Zahl an Todesfällen während der Pandemie ist die Bevölkerungszahl in Italien um fast eine Million Menschen zurückgegangen. Dies entspricht der Bevölkerung einer Großstadt wie Neapel.

Die Zahl der Geburten sank gegenüber 2021 um 1,9 Prozent. Die Geburtenrate weist in allen Regionen negative Werte auf, sogar in Südtirol, das traditionell durch eine überdurchschnittlich hohe Geburtenrate gekennzeichnet ist. Am 31. Dezember 2022 war die Wohnbevölkerung um 179.000 Personen (-0,3 Prozent) niedriger als zu Beginn des Jahres, trotz des positiven Beitrags der ausländischen Migration.

187.000 Eheschließungen gab es 2022 in Italien. Das entspricht einem Anstieg von 4,1 Prozent im Vergleich zu 2021, als wegen der Pandemie und der restriktiven Maßnahmen Hochzeiten verschoben wurden. Bei den Eheschließungen kam es zu einem Plus von zwei Prozent auch im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019, meldete das Statistikamt.