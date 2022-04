Anti-Corona-Pille kann nun auch der Hausarzt verschreiben

Bozen/Rom – Das antivirale Corona-Medikament Paxlovid ist künftig leichter erhältlich. Ab sofort ist es in Italien auch in den Apotheken zu bekommen, vorausgesetzt es wurde zuvor vom Hausarzt verschrieben. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, stammt die Corona-Pille von Pfizer und ist eines der effektivsten antiviralen Mittel gegen das Coronavirus. Eine Schachtel kostet rund 650 Euro.

Bis vor Kurzem konnte Paxlovid nur von einem Facharzt im Krankenhaus verschrieben werden. Laut Patrick Franzoni, dem stellvertretenden Covid-Einsatzleiter im Südtiroler Sanitätswesen, wird durch die Rezeptausgabe über den Hausarzt die Bürokratie abgebaut und der Zugang erleichtert. Letztlich könnten so Einlieferungen ins Krankenhaus verhindert werden.

Paxlovid muss innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn eingenommen werden, um seine Wirkung zu entfalten. Vorgesehen ist die Einnahmen von drei Tabletten zwei Mal täglich über die Dauer von fünf Tagen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat für die Corona-Pille eine offizielle Empfehlung ausgesprochen. Sollten Menschen mit Vorerkrankungen, Senioren und Ungeimpfte an Covid-19 erkranken, wird geraten, dieses Medikament einzunehmen. Dadurch kann das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt und damit einen schweren Verlauf deutlich gesenkt werden. Die WHO betont aber auch, dass Paxlovid keine Alternative zur Impfung sei.