Auch bei Omikron sterben mehr Ungeimpfte

Rom – Den Experten des Obersten Institut für Gesundheit ISS zufolge ist die Sterblichkeitsrate auch mit dem neuen Omikron-Subtyp BA.5 bei Ungeimpften sieben Mal höher als bei Personen, die geboostert sind. Das Risiko, auf der Intensivstation zu landen, steigert sich hingegen um das 3,5-Fache. Das Gesundheitsministerium in Rom und die italienische Arzneimittelbehörde arbeiten bereits am neuen Impfplan und warten auf grünes Licht von der europäischen Arzneimittelagentur EMA.

Geplant ist die vierte Impfdosis für Personen über 60. In Italien stehen noch keine aktualisierten Impfstoffe zur Verfügung, die an die Omikron-Variante angepasst wurden. Laut ISS fällt die Immunantwort durch die Impfung trotzdem allemal höher aus.

Umgerechnet auf 100.000 Einwohner, sind unter der Bevölkerung ab zwölf Jahren vom 13. Mai bis 12. Juni 2022 elf ungeimpfte Personen verstorben. Das ist sechsmal so viel wie bei Personen, die ihren Impfzyklus vor weniger als 120 Tage abgeschlossen haben. Im Vergleich zu geboosterten Personen steigt die Zahl sogar auf das Siebenfache. In der Bevölkerungsgruppe über 80 ist die Sterblichkeitsrate 8,5-mal höher.

Interessant sind auch die Daten zu Personen, die die Erkrankung bereits hinter sich haben: Eine Infektion von zehn in den vergangenen sieben Tagen betrifft in Italien einen Genesenen, der sich in der Vergangenheit mit einer früheren Variante des Coronavirus angesteckt hat.

In Italien haben bislang nur 19 Prozent der Über-80-Jährigen die vierte Impfdosis erhalten. Dabei zählen sich zur Gruppe, die als besonders vulnerabel gilt.