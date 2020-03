Auflockerung der Verbote nach Ostern in Italien möglich

Der Direktor von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut (ISS), Silvio Brusaferro, schließt nicht aus, dass nach Ostern das Ausgangsverbot in Italien aufgelockert werden könnte. “Wir warten bis Ostern und werden dann die Zahlen prüfen, um weitere Schritt zu unternehmen. Auch nachdem es zu keinen neuen Infektionen kommen wird, werden wir nicht zum alten Leben zurückkehren”, sagte Brusaferro.

“Wir beobachten, dass sich die Infektionskurve abflacht. Es gibt zwar noch keine Signale eines Rückgangs, doch es geht besser. Die ergriffenen Maßnahmen zeigen Auswirkungen, doch es muss zu einem beträchtlichen Rückgang der Infektionen über mehrere Tage hinaus kommen”, sagte Brusaferro im Interview mit der römischen Tageszeitung “La Repubblica” (Montagsausgabe). Solange es weder Impfstoff noch Medikamente gegen das Coronavirus gibt, werde das Leben nicht wie früher sein.

“Wir müssen herausfinden, wie wir die Produktion wieder aufnehmen können, ohne dass die Epidemiekurve wieder wächst. Es wird zu einer schrittweise Wiedereröffnung der Aktivitäten kommen. Wir müssen uns organisieren, damit positiv getestete Personen rasch isoliert werden”, sagte Brusaferro. “Diese globale Infektion wird nicht in kurzer Zeit verschwinden. Wir werden uns auf eine andere Zukunft einstellen müssen, zumindest solange kein Impfstoff oder Medikament gefunden wird”, meinte er außerdem.

Die schwer betroffene norditalienische Region Lombardei ruft unterdessen die Einwohner zu einem geschlossenen Einhalten der Ausgangssperre auf. Für Aufregung sorgten Berichte zunehmender Strafen wegen Verstößen gegen die Quarantäne am Wochenende. Sogar einige auf das Coronavirus positiv getesteten Menschen wurden außer Haus erwischt.

Am Samstag wurden 4.942 Menschen wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre bestraft, insgesamt wurden 203.011 Personen kontrolliert. 49 Personen wurden angezeigt, weil sie ihre Wohnung verlassen hatten, obwohl sie auf Covid-19 positiv getestet wurden.

“Wir bemühen uns sehr, doch dieser Kampf gewinnen wir nur zusammen. Die Gefahr ist, dass die Infektionskurve wieder steigt, das wäre der Abgrund”, warnte der lombardische Gesundheitsbeauftragter Giulio Gallera im Interview mit dem TV-Sender “Canale 5”. “Nachdem wir das Coronavirus ausgelöscht haben, bleibt die Gefahr einer neuen Phase der Epidemie sehr groß”, sagte Gallera.

Unterdessen wächst in Italien die traurige Bilanz der Ärzte, die am Coronavirus gestorben sind. In zwei Tagen wurde bei der Ärztekammer der Tod von elf Sanitätern gemeldet. Damit wächst die Zahl der seit Beginn der Epidemie am 20. Februar gestorbene Ärzte auf 61. Rund 4.000 Krankenpfleger haben sich in Italien bisher infiziert, berichtete der Verband der italienischen Krankenpfleger FNOPI, der die Leistungen des Sanitätspersonals im Kampf gegen die Pandemie hervorhob. Die positiv getesteten Sanitäter sind circa zehn Prozent aller Infizierten in Italien.