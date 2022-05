Ausgesetzes Baby von den Carabinieri gerettet

Die Nabelschnur hing noch immer am Körper

Catania – In Catania haben die Carabinieri einen unglaublichen Fund gemacht und einem Neugeborenen vermutlich das Leben gerettet.

Eine Passantin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie Schreie eines Babys gehört hatte. Die Carabinieri entdeckten das Kind hinter einer Mauer in einem Korb. Die Nabelschnur hing noch immer am winzigen Körper, der in eine kleine Decke gewickelt war.

Die Carabinieri wickelten das Kind in eine saubere Decke, die ein Anrainer zur Verfügung stellte, und verständigten darauf den Notarzt. Das Kind wurde anschließend in die Abteilung für Neugeborene ins Krankenhaus gebracht. Dort steht es derzeit unter Beobachtung.

Den Ärzten zufolge ist der Gesundheitszustand des Kindes ausgezeichnet. Derzeit wird ermittelt, wer die Mutter des Kindes ist und wer das Neugeborene tatsächlich ausgesetzt hat. Die Staatsanwaltschaft von Catania hat eine Untersuchung in die Wege geleitet.