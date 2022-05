Auto fährt in Kindergarten – ein Kind kommt ums Leben

L’Aquila – Bei einem tragischen Unfall in einem Kindergarten in l’Aquila in den Abruzzen ist am Mittwoch ein kleiner Bub ums Leben gekommen. Fünf weitere Kinder wurden laut Medienberichten verletzt.

Ein Auto war in den Garten des Kindergartens gefahren, wo sich die Kinder aufhielten. Das Fahrzeug war auf einer abschüssigen Straße geparkt, hat sich aber plötzlich in Bewegung gesetzt, ist immer schneller zu Tal gerollt und hat den Zaun des Kindergartens durchbrochen.

Ein Vierjähriger konnte nicht mehr gerettet werden, ein weiteres Kind wurde schwer verletzt. Warum das Auto ins Rollen geraten ist, wird noch untersucht.