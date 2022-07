Basejumper im Trentino tödlich verunglückt

Trient – Ein 33-jähriger Basejumper aus der Schweiz, der in der Provinz Lecce wohnt, ist am Monte Casale im Trentino am heutigen Sonntag ums Leben gekommen. Gegen Mittag haben zwei andere Basejumper Alarm geschlagen.

Sie waren kurz vorher gelandet. Als sie ihren Begleiter nicht kommen sahen, verständigten sie die Rettungskräfte.

Vom Hubschrauber aus wurde der Wingsuit des 33-Jährigen in der Nähe von Sarche ausgemacht. Der Notarzt konnte allerdings nur mehr den Tod des Mannes feststellen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.