Berührend: Eineiige Zwillingsschwestern heiraten gemeinsam

Caltanissetta – Die eineiigen Zwillingsschwestern Sonia und Daniela Lo Iacono teilen sich seit ihrer Geburt fast jede freie Minute. Daher war es auch keine Überraschung, dass am selben Tag und in derselben Kirche – dem Dom von Caltanissetta – Traualtar schritten.

Es ist bekannt, dass zwischen Zwillingen eine besondere Bindung besteht, die über die bloße Tatsache hinausgeht, dass sie Geschwister sind, was zumeist dazu führt, dass sie gerne jedes Erlebnis und jeden Moment miteinander teilen wollen. Der Beweis kommt aus Sizilien, wo zwei Zwillingsschwestern beschlossen, sogar ihren schönsten Tag im Leben gemeinsam zu verbringen.

Dies ist die Geschichte von Sonia und Daniela Lo Iacono, zwei sizilianischen Zwillingsschwestern, die sich vor einigen Tagen im Dom von Caltanissetta vor gerührten und glücklichen Verwandten und Freunden das schicksalhafte Ja-Wort gaben. Jenes Lokalmedium, Teleradio Futura Nissa, das die Doppelhochzeit am vergangenen Montagnachmittag filmen durfte, berichtete von herrlichen Momenten voller Liebe und Freude, die zugleich aber auch die Trennung zwischen den beiden Zwillingen bedeutet.

Das getrennte Familienleben mit ihren Ehemännern dürfte für Sonia und Daniela am Anfang höchst ungewohnt sein. Wie das sizilianische Lokalmedium erzählt, verbrachten die beiden jungen Frauen – vom Studium über der Familie bis hin zur Freizeit – bisher fast jede Minute gemeinsam. Sie ließen sich sogar dasselbe Tattoo tätowieren. Ihre Beziehung ist so stark, dass sie sich sogar auf ein gemeinsames Hochzeitsdatum einigen konnten.

Caltanissetta. Il "sì" condiviso di due gemelle Caltanissetta, le sorelle gemelle Sonia e Daniela Lo Iacono oggi spose – rispettivamente, con Salvatore Bellomo e Angelo Parisi – dopo aver condiviso tutto o quasi dalla nascita Posted by TFN on Monday, September 12, 2022

So geschah es am Montag, dass Sonia und Daniela im gleichen Auto, mit dem gleichen Kleid, der gleichen Frisur und dem gleichen Blumenstrauß den Dom von Caltanissetta betraten. Ihr Vater, der ihre Hände hielt, die eine rechts, die andere links, führte sie durch das Kirchenschiff der Kathedrale bis zum Altar. Dort warteten ihre jeweiligen zukünftigen Ehemänner, Salvatore Bellomo und Angelo Parisi, auf sie. Um die Zwillingsschwestern glücklich zu machen, hatten sie sich bereit erklärt, den vielleicht wichtigsten Moment in ihrem Leben gemeinsam zu verbringen.

Von nun an werden sie weniger Zeit dazu haben, ihre innige Verbindung zu pflegen, aber ihre verständnisvollen Ehemänner dürften dafür sorgen, dass Sonia und Daniela sich auch in Zukunft oft sehen werden.