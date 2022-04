Mailand – “Ich bin verzweifelt. Es fehlt an Kellnern, die bereit sind, abends zu arbeiten”, so beschreibt ein bekannter Mailänder Chefkoch und Restaurantinhaber, Filippo La Mantia, das große Problem, das Unternehmer in der Gastronomie schlaflose Nächte bereitet.

Filippo La Mantia erklärt den Personalmangel im Gastronomiebereich damit, dass insbesondere die jungen Leute nicht mehr dazu bereit seien, bis spät abends in der Küche oder im Servicebereich zu arbeiten. Sie – so der anerkannte Chefkoch – seien vielmehr Teil einer „neuen Generation“, die an die Arbeitswelt neue Bedürfnisse stelle und im Leben andere Prioritäten setze.

„Ich finde keine Kellner“, so Filippo La Mantia gegenüber dem Corriere della Sera. „Die ersten Fragen, die mir bei Vorstellungsgesprächen gestellt werden, sind ‚Kann ich Teilzeit arbeiten?’ und ‚Bekomme ich abends frei?’. Ich glaube nicht, dass diese Kandidaten einfach faul sind, sondern dass wir es mit einer Generation mit einer anderen Mentalität zu tun haben. Vor der Pandemie war es für die jungen Leute wichtig, einen Arbeitsplatz zu finden, jetzt hingegen ist es für sie wichtiger, Zeit zu haben. Sie sind nicht dazu bereit, bis spät in die Nacht oder an Feiertagen zu arbeiten. Ich sehe ehrlich gesagt keine Lösung“, so der bekannte Chefkoch und Restaurantinhaber.

Filippo La Mantia, der seit Kurzem in der Mailänder Innenstadt sein eigenes Restaurant betreibt, berichtet, dass er vor allem Probleme habe, genügend Kellner zu finden. „Ich habe in den letzten Wochen mindestens 80 ergebnislose Vorstellungsgespräche geführt“, erklärt der Chefkoch, der hinzufügt, dass er für einen Vollzeitjob mit Arbeitszeiten von 16.00 bis 24.00 Uhr einen Nettomonatsgehalt von 1.300 bis 1.400 Euro plus gesondert bezahlte Überstunden biete. „Die Tatsache, dass sie bis Mitternacht arbeiten müssen, treibt sie in die Flucht“, so das Fazit des Restaurantinhabers.

„Um den Personalmangel zu überbrücken, muss ich auf Catering-Agenturen zurückgreifen, die mir stundenweise Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Dies ist aber mit hohen Kosten verbunden. Als einzige Lösung sehe ich, das abendliche À-la-carte-Menü zu streichen und nur mehr ein weniger personalaufwendiges Buffet zu servieren“, meint Filippo La Mantia. Der Chefkoch will die jungen Leute, die die Zeit in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen, aber nicht verurteilen.

La Mantia glaubt, dass für diese Entwicklung die traumatische Erfahrung der Pandemie und die zu ihrer Eindämmung ergriffenen harten Maßnahmen verantwortlich seien. „Dadurch ist uns bewusst geworden, dass wir, ohne es zu merken, als Gehetzte und Getriebene gelebt haben. Zudem gibt es wie in der gesamten Arbeitswelt auch in der Gastronomie zwei Arten von Menschen. Jene, die ihre Arbeit als Berufung sehen, und jene, die diesen Beruf als einfachen Job ausüben. Letztere sind gegangen. Und für die Zwanzigjährigen ist dieser Beruf nach der Pandemie nicht mehr interessant genug“, fasst der Chefkoch seine Gedanken in Worte.

Hinzu komme – so Filippo La Mantia – dass der Kellnerberuf zu wenig Ansehen genieße und als Job zweiter Wahl ohne Leidenschaft ausgeübt werde. „Die wenigen, die diese Arbeit annehmen, führen ihn als Routinejob aus. Sie nehmen den Teller und bringen ihn zum Tisch. Es gibt keine Aufmerksamkeit, keine Liebe zum Detail“, beklagt der Chefkoch.

Zum Erstaunen des Chefkochs löste der Artikel in der italienischen Öffentlichkeit eine lebhafte Debatte aus. Während die einen die Schuld bei der „verwöhnten Jugend“ und beim leichtfertig verteilten Bürgergeld suchen, meinen andere, dass der gebotene Verdienst viel zu niedrig sei.