BIP-Rückgang in Italien wegen Coronavirus um 6,5 Prozent

Wegen der Coronavirus-Epidemie wird in Italien heuer ein starker Rückgang der Wirtschaftsleistung befürchtet. Das Wirtschaftsinstitut Prometeia geht von einem Rückgang von Italiens Bruttoinlandprodukt (BIP) von 6,5 Prozent im Jahr 2020 aus. 2021 soll es dann zu einem BIP-Wachstum von 3,3 Prozent und 2022 von 1,2 Prozent kommen.

Die Hilfspakete der Regierung werden nur in geringem Ausmaß die interne Nachfrage stützen, geht aus der Prometeia-Analyse hervor. Bis Ende 2020 wird Italiens Defizit auf 6,6 Prozent des BIP und die Verschuldung auf 150 Prozent des BIP klettern.

“Problematisch ist in dieser Situation unter anderem, dass man die Dauer der Epidemie nicht vorsehen kann. Sollte der Notstand bis Mai dauern, würde es 2020 zu einem Rückgang des italienischen Bruttoinlandprodukts von 6 Prozent kommen”, sagte der italienische Industriellenchef Vincenzo Boccia im Interview mit dem TV-Sender “La 7” am Freitag.

Die italienische Arbeitsministerin, Nunzia Catalfo, kündigte indes an, dass die Regierung mit einem weiteren Hilfspaket im April zusätzliche Ressourcen für Arbeitnehmer auf Kurzarbeit locker machen wird. Hinzu sollen die Stützungsmaßnahmen für Selbstständige erhöht werden.

Die italienischen Industriellen warnen vor einer tiefen Rezession in Italien. Wegen des Produktionsstopps verliere Italiens Wirtschaft drei Milliarden Euro pro Tag, berichtete der Präsident des Industriellenverbandes Unindustria, Filippo Tortoriello, nach Medienangaben. “Italien braucht mindesten 200 Mrd. Euro, damit die Unternehmen die Löhne zahlen können und genug Liquidität haben”, sagte Tortoriello.

Der italienische Industrieminister Enzo Amendola beklagte mangelnden Zusammenhalt in Europa. “Wir fordern konkrete Maßnahmen. In Europa fehlt es an einer Reaktion der Politik, um den Neustart der Wirtschaft zu fördern”, sagte Amendola im Interview mit dem TV-Sender “Rainews24”.