Bub jubelt über AS-Roma-Trikot von Dzeko – Social-Media-Hit

Es war das letzte zu öffnende Weihnachtsgeschenk für den kleinen David aus Italien, aber es war eindeutig das beste: Ein Bub ist vor Freude über ein Trikot von Fußball-Profi Edin Dzeko so aus dem Häuschen geraten, dass es das Video seines Jubels bis in die Social-Media-Kanäle Dzekos und dessen Vereins AS Roma geschafft hat.

“Das ist das letzte Geschenk von Babbo Natale”, hörte man eine Stimme noch sagen, bevor der Kleine das Geschenkpapier weg riss. Babbo Natale (Weihnachtsmann) ist quasi das Christkind, das in Italien den Kindern ihre Weihnachtsgeschenke bringt.

Als David das Trikot sah, gab es kein Halten mehr: “Dzeko, Dzeko, Dzeko”, rief er. Vor lauter Freude brach er in Tränen aus und zog das Geschenk gleich an. “I love you David”, schrieb Dzeko, als er das Video am Samstag auf Facebook teilte. Auch die AS Roma teilte den Jubel-Clip zu dem sichtlich gelungenen Weihnachtsgeschenk auf dem eigenen Twitter-Kanal. Einige Tausend Nutzer reagierten auf die Posts mit einem Herz, es wurde auch tausendfach geteilt.