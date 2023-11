Chailly ergründet in Scala Geheimnisse von “Don Carlo”

Die Scala wird ihre neue Saison mit Verdis “Don Carlo” eröffnen. Die Oper mit der Wahlösterreicherin Anna Netrebko in der Besetzung wird am 7. Dezember von Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly dirigiert, der die Geheimnisse von “Don Carlo” ergründen will. “Mit dieser Aufführung beende ich meine Trilogie der Unterdrückung, die 2021 mit ‘Macbeth’ begonnen hat und mit ‘Boris Godunow’ fortgesetzt wurde”, so Chailly laut dem Blatt “Corriere della Sera”.

Auch in “Don Carlo” wie bereits in “Macbeth” und “Boris Godunow” geht es um Macht und Unterdrückung. Aufgeführt wird die ungekürzte Fassung aus dem Jahr 1884, die Verdi für die Scala geschrieben hatte. “‘Don Carlo’ ist Verdis längste Oper. Zum fünften Mal wird die Scala-Saison mit dieser Oper eröffnet”, berichtete der 70-jährige Chailly. Regisseur ist der Spanier Lluís Pasqual. Die Hauptrolle übernimmt der italienische Tenor Francesco Meli. Zur Besetzung gehören auch Netrebko, Luca Salsi und Elīna Garanča.

Die Scala feiert traditionsgemäß am 7. Dezember, Tag des Heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Stadt Mailand, den Beginn der neuen Saison. An der Premiere nehmen viele Prominente teil. Fast alle Plätze für die Aufführung am 7. Dezember sind inzwischen ausverkauft, lediglich einige Karten für 2.000 Euro sind noch zu bekommen.

14 Opern, neun Ballette und unzählige Konzerte sind in der Scala-Saison 2023/24 geplant. Anlässlich des 100. Todestags von Giacomo Puccini ist 2024 ein außerordentliches Konzert mit Anna Netrebko und dem deutschen Tenor Jonas Kaufmann unter dem Dirigat von Riccardo Chailly vorgesehen. Zu Puccinis Ehren wird auch eine Ausstellung im Scala-Museum organisiert. In der neuen Saison wird auch die Rückkehr Riccardo Mutis mit einem Konzert des Chicago Symphony Orchestra gefeiert.

Neben Chailly und Muti werden mehrere Stars in der neuen Saison an der Scala dirigieren. Lorenzo Viotti wird für “Simon Boccanegra” am Pult stehen. Der Musikdirektor der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, debütiert an der Scala mit dem “Rosenkavalier”. Christian Thielemann wird “Das Rheingold” dirigieren, Regisseur ist Daniel McVicar.

Zu den neuen Produktionen des Theaters zählt Puccinis “La rondine”, die seit 1994 nicht mehr aufgeführt wurde und von Chailly dirigiert wird, sowie “Turandot” unter dem Dirigat von Daniel Harding. Zu den Neuigkeiten der Saison zählt Luigi Cherubinis “Medee”, Michele Gamba wird den Taktstock schwingen.