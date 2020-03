Champions-League-Spiel Barcelona gegen Napoli ohne Fans

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und SSC Napoli wird aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Dies gab Spaniens Fußball-Meister am Dienstag bekannt. Das Achtelfinal-Rückspiel ist für 18. März angesetzt, im Hinspiel in Neapel trennten sich die beiden Clubs mit einem 1:1.

In der Champions League finden auch die Achtelfinal-Rückspiele zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch sowie Valencia gegen Atalanta Bergamo am (heutigen) Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.