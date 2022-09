Confesercenti sieht 90.000 Betriebe bedroht

Rom – Die dramatisch gestiegenen Energiekosten werden in Italien zahlreiche Unternehmen in Schwierigkeiten bringen. Davor warnt der Italienische Verband der Selbständigen “Confesercenti”.

Es würden milliardenschwere Gebührenrechnungen anstehen. In den nächsten zwölf Monaten müssten kleine Unternehmen für Energie elf Milliarden Euro aufbringen, so der Verband. Das seien acht Milliarden Euro mehr als in den vergangenen zwölf Monaten.

Der Verband sieht rund 90.000 Betriebe in Gefahr. Vor allem kleine Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigen in Tourismus und Dienstleistung seien betroffen.

Confesercenti sieht die Regierung in der Pflicht, die Folgen dieser stürmischen Entwicklungen abzumildern.