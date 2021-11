Corona: Auffrischungsimpfung in Italien bereits nach fünf Monaten

In Italien soll die Auffrischungsimpfung bereits fünf Monate nach der zweiten Dosis verabreicht werden. Dies geht aus Angaben des technischen Komitees der italienischen Arzneimittelbehörde AIFA hervor. Italien bietet seit Montag Menschen im Alter ab 40 Jahren eine Auffrischungsimpfung an.

“Die Auffrischungsdosis ist entscheidend, um uns und unsere Mitmenschen besser zu schützen. Nach der jüngsten Stellungnahme der AIFA wird es möglich sein, die Auffrischungsimpfung fünf Monate nach Abschluss des ersten Zyklus abzulegen. Wir sollten uns alle impfen lassen, um stärker zu sein”, so Gesundheitsminister Roberto Speranza auf Facebook.

Die Regierung von Premier Mario Draghi prüft indes eine Verkürzung der Dauer des Grünen Passes. Die Gültigkeit des Impfzertifikats könnte schon bald von zwölf auf neun Monate verringert werden, bestätigte Gesundheitsstaatssekretär Andrea Costa.

Um die vierte Corona-Welle zu brechen, werden nun wieder strengere Regeln in ganz Südtirol eingeführt. Geschlossen werden Discos und Tanzlokale. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt ab sechs Jahren die FFP2-Maskenpflicht. In 20 Südtiroler Gemeinden gibt es ab Mittwoch einen Teil-Lockdown.