Corona – Die meisten Regionen Italiens sind gelb

Am kommendem Montag wird die Region Sardinien bezüglich der Corona-Maßnahmen von orange auf gelb herabgestuft. Dies bedeutet, dass auf der Mittelmeerinsel wieder Restaurants öffnen können, zumindest bis 18.00 Uhr. Mehr Bewegungsfreiheit wird gewährt. Damit ist Italien zum Großteil gelb geworden.

Lediglich in Südtirol, Umbrien, Apulien und Sizilien gelten weiterhin strengere Anti-Covid-Vorkehrungen. Die nächtliche Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr bleibt landesweit in Kraft. Restaurants dürfen in den gelben Regionen Gäste an Ort und Stelle bedienen. Sehenswürdigkeiten sind wieder offen – allerdings nur von montags bis freitags. Mit der Schließung am Wochenende sollen große Menschenansammlungen verhindert werden.

In Italien war die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt deutlich zurückgegangen. Der Reproduktionsfaktor liegt inzwischen bei 0,84. Zugleich setzt Italien zügig seine Impfkampagne fort. Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Italien 2,37 Millionen Personen immunisiert. Eine Million erhielt bereits zwei Dosen.

Während der ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020 war Italien eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Land in Europa. Insgesamt starben dort seit Pandemie-Beginn mehr als 90.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Ein landesweiter Lockdown und weitreichende Schließungen von Geschäften und Lokalen haben die italienische Wirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt.