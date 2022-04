Das Ende der Maskenpflicht: Noch viele Fragezeichen in Italien

Rom – Das Ende der Maskenpflicht in Innenräumen steht in Italien bevor. Ab 1. Mai sollen die Zügel nach und nach locker gelassen werden und an immer mehr Orten keine Maskenpflicht mehr gelten. Es wird aber wohl Ausnahmen geben, wie es laut corriere.it heißt. So sollen etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Theatern und Kinos weiterhin Masken getragen werden, auch wenn es voraussichtlich nur mehr chirurgische Masken sein werden.

Wie genau das Ende der Maskenpflicht aussehen wird, scheint sich wohl erst konkretisieren zu müssen. Staatssekretär Andrea Costa erklärte auf Rainews24, die Maskenpflicht könnte zugunsten einer Maskenempfehlung fallen. Er glaube, dass viele Italiener auch weiterhin an Orten mit viel Bewegung Masken tragen werden, um sich selbst zu schützen. Daher könne er sich auch vorstellen, dass eine Maskenempfehlung greifen könnte. Ganz nach dem Motto: Der Notstand ist beendet, die Pandemie aber nicht.

Auf jeden Fall wird am 1. Mai der Grüne Pass wegfallen.