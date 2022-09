Demütigungen und Schläge: „Wie hässlich du bist, du bist ein Tier“

Isernia – Eine Kindergartenerzieherin, die ein kleines Kind immer wieder gedemütigt und geschlagen hatte, wurde auf richterlichen Beschluss hin für vier Monate suspendiert.

Die Aufnahmen versteckter Kameras aus dem Inneren des Kindergartens, die von den Carabinieri nach der Anzeige der Mutter installiert worden waren, lieferten erdrückendes Beweismaterial. „Wie hässlich du bist, du bist ein Tier“, sagte die Erzieherin unter anderem zum Kind. Zudem stiftete sie seine Kindergartenkameraden dazu an, ihn zu verprügeln.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hin wurde in Isernia in der süditalienischen Region Molise eine Kindergartenerzieherin vom Voruntersuchungsrichter für vier Monate von der Arbeit suspendiert. Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem am 12. Februar dieses Jahres die Mutter eines vierjährigen Kindes Anzeige erstattet hatte.

Die Frau berichtete den Carabinieri, dass ihr Sohn seit Dezember 2021 offensichtliche Anzeichen von Unwohlsein wie Schreikrämpfe und nächtliche Angstzustände zeige, wobei er schreiend und weinend aus dem Schlaf aufwache. Zudem – so die Mutter – habe ihr Sohn die Tendenz, sich zurückzuziehen und zu isolieren. Außerdem erzähle das Kind, dass es im Kindergarten geschlagen werde.

Nur zwei Tage vor der Anzeige, am 10. Februar 2022, wurde die betreffende Mutter selbst Zeugin eines schikanösen Vorfalls gegen ihren Sohn. Als sie ihn zum Kindergarten brachte, bemerkte sie, wie die Erzieherin den Vierjährigen quer durch die Bänke des Kindergartenraumes hindurch verfolgte und ihn, als sie ihn erreichte, packte, auf den Kopf stellte und ihm mit der Hand auf den Hintern schlug. Nachdem es dem Kind gelungen war, der Erzieherin erneut zu entwischen, wurde es von dieser wieder eingeholt. Dabei fuchtelte sie mit den Händen, als würde sie es schlagen. Zuletzt rief die Erzieherin dem Buben zu, dass er das Klassenzimmer verlassen müsse.

Die Carabinieri von Isernia nahmen die Schilderung der Mutter sehr ernst und leiteten umgehend das vom Gesetz 69/2019 vorgesehene Verfahren, den sogenannten „Codice Rosso“, ein. Um genügend belastendes Material zu sammeln, erhielten die Carabinieri vom Staatsanwalt von Isernia, Carlo Fucci, die Erlaubnis, in den Räumen des Kindergartens versteckte Mikrofone und Kameras zu installieren.

Die Carabinieri wurden schnell fündig. Innerhalb nur eines Monats, vom 7. März bis zum 6. April, wurden nicht weniger als 42 Vorfälle dokumentiert, in denen die Lehrerin „gegenüber dem Kind beleidigende Ausdrücke“ verwendete. „Warum haust du nicht ab, du bist so hässlich“, wobei sie das Kind auf dem Höhepunkt eines Streits mit einem Kindergartenkameraden als „Tier“ bezeichnete.

„Du musst hierbleiben. Nur hier, weil du ein Tier bist. Du bist kein Kind wie die anderen, du bist ein kleines Tier“, so die Erzieherin zum Vierjährigen. Sie schüchterte den kleinen Buben immer wieder ein, und drohte ihm unter anderem, „die Arme zu brechen“. Das war aber nicht die einzige Drohung. „Wenn du dir erlaubst, wegzulaufen, schwöre ich dir, dass ich kommen, dich an den Haaren packen und zum Direktor bringen werde. Ich werde dich am Hals packen und wie ein Huhn aufhängen. Ich werde dich umbringen“, drohte die Erzieherin dem kleinen Buben.

Das war aber noch nicht alles. Die Erzieherin schreckte sogar nicht davor zurück, seine Kindergartenkameraden dazu anzustacheln, ihn zu schlagen. „Am 28. März stachelte sie zunächst einige Kinder dazu an, ihn anzugreifen, und rechtfertigte später, nachdem es zu drei Übergriffen gegen ihn gekommen war, die Täter, indem sie nur den Unglücklichen für den Vorfall verantwortlich machte“, heißt es im Ermittlungsbericht.

Die Erzieherin wird sich nun vor Gericht wegen Misshandlung verantworten müssen, wobei der erschwerende Umstand hinzukommt, dass das Opfer minderjährig ist und ihrer Obhut anvertraut war.

„Um rechtzeitige und nützliche Ermittlungen einzuleiten, um den Sachverhalt und mögliche Verantwortlichkeiten zu überprüfen und so die Unterbindung besonders gefährlicher rechtswidriger Handlungen gegen wehrlose Personen wie Kinder zu erreichen, besteht in diesen Situationen die Notwendigkeit, sich schnell an die Ordnungskräfte und die Staatsanwaltschaft zu wenden“, unterstreicht die Staatsanwaltschaft von Isernia.