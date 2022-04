Dominoeffekt: Führt Ukrainekrieg zu neuen Migrationswellen aus Nordafrika?

Kiew/Rom – Der Krieg in der Ukraine hat auf die Preise für Grundnahrungsmittel verheerende Auswirkungen.

Da die Ukraine und Russland zu den weltweit größten Produzenten und Exporteuren von Mais und Weizen gehören, ziehen infolge des militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine auf den internationalen Märkten auch die Preise für diese beiden Rohstoffe für wichtige Grundnahrungsmittel massiv an.

In vielen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens, die über die Hälfte ihres Weizenbedarfs importieren müssen, könnte der kriegsbedingte Ausfall für einen gefährlichen Dominoeffekt sorgen. Wie vor zehn Jahren beim sogenannten Arabischen Frühling könnten stark gestiegene Brotpreise politische Instabilität und Hungersnöte auslösen und in deren Folge für Migrationsströme nach Europa sorgen.

Der fortdauernde Konflikt in der Ukraine dürfte Folgen haben, die weit über Europa hinausgehen. Ein Dominoeffekt, den vor allem die Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens betreffen könnte, wird von den Experten besonders gefürchtet. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) zögert nicht, von einer „Katastrophe globalen Ausmaßes“ zu sprechen. Neben den Millionen Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine flüchten, könnten die indirekten Auswirkungen des Konflikts – durch steigende Lebensmittelpreise verursachte politische Instabilität und Hungersnöte – in naher Zukunft für neue Flüchtlingsströme sorgen.

Daten der FAO zufolge zog der Lebensmittelpreisindex, der die monatlichen Schwankungen bei den Grundbedarfsartikeln berücksichtigt, im Vergleich zum Februar um weitere 12,6 Prozent an. Dabei war im Februar bereits der höchste Stand seit Anfang 1990 verzeichnet worden. Aufgrund dieser Preisentwicklung sah sich das WFP dazu gezwungen, die Nahrungsmittelrationen für die ärmsten Menschen in Afrika, Jemen und Syrien zu kürzen.

Als direkte Folge des Kriegs erhöhten sich die Preise von Weizen, Hafer, Gerste, Mais und Sonnenblumenöl bisher im Schnitt um etwa 17 Prozent. Für europäische Haushalte bedeutet dies, dass sie für ihre Lebensmitteleinkäufe, zu denen meist bereits verarbeitete Lebensmittel gehören, jährlich einige Hundert Euro zusätzlich ausgeben müssen. Für Millionen von Menschen in ärmeren Ländern, die ums tägliche Überleben kämpfen und die ihre kärglichen Einkommen fast gänzlich für den Erwerb von Grundnahrungsmitteln verwenden müssen, bedeutet jeder Preisanstieg aber eine existenzbedrohende Belastung.

„Der erste und der fünftgrößte Getreideexporteur der Welt befinden sich im Krieg. Gemeinsam auf die Ukraine und auf Russland entfallen 30 Prozent des weltweiten Weizens, ein Fünftel des weltweiten Mais und sogar 80 Prozent des weltweiten Sonnenblumenöls. Man kann sagen, dass diese beiden Länder von Importen stark abhängige Staaten wie die Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens direkt mit Weizen versorgen. Es handelt sich dabei vielfach um Staaten, die bereits heute am Rande einer Hungersnot stehen. Beunruhigend ist, dass nicht nur die Frachtschiffe in den Häfen blockiert sind, sondern dass durch die fortdauernden Kriegshandlungen auch die Aussaat und damit die neue Ernte gefährdet ist. Die Ukraine und Russland dürften für geraume Zeit als Exporteure ausfallen. Länder wie Ägypten, Tunesien, Jordanien und der Libanon importieren mehr als die Hälfte ihres Weizenbedarfs. Die Staaten horten zwar Vorräte – beispielsweise jene Ägyptens reichen für vier Monate – aber in wenigen Monaten werden diese Länder vor großen Problemen stehen“, so der Wirtschaftsanalyst beim WFP, Eugenio Dacrema, gegenüber der Mailänder Tageszeitung Il Giornale.

Es ist vielleicht kein Zufall, dass Putin am 31. März, als er die westlichen Sanktionen verurteilte, darauf hinwies, dass „auf die Nahrungsmittelkrise unweigerlich eine weitere Migrationswelle folgen wird, die unweigerlich vor allem die europäischen Länder betreffen wird“. Eine Drohung, der durch die Aufforderung an die russischen Produzenten, die Ausfuhren in die Welt zu reduzieren, mehr Nachdruck verliehen wird. In der Tat sind alle Weizenexporte aus der Schwarzmeerregion praktisch zum Erliegen gekommen.

Um dieses Szenario, bei dem Weizen als politisches und militärisches Druckmittel eingesetzt wird, zu verhindern, sagten einige Länder wie Kanada, USA, Australien zu, ihre Lebensmittelproduktion zu erhöhen. Auch die EU, die Tausende von Hektar landwirtschaftlicher Flächen, die bisher brach lagen – davon rund 200.000 Hektar allein in Italien – für den Weizenanbau freigab, bleibt nicht untätig. Nicht zuletzt wegen des Exportstopps einiger Länder wie Ungarn und Argentinien, des Mangels an Düngemitteln sowie wegen der herrschenden Trockenheit ist es aber höchst fraglich, ob diese Anstrengungen den Ausfall der Ukraine und Russlands kompensieren können.

Besonders Nordafrika stehen schwierige Monate bevor. Sollte es in diesen Ländern zu Engpässen oder gar Hungersnöten mit daraus folgender politischer Instabilität kommen, könnten sich viele Verzweifelte übers Mittelmeer nach Europa aufmachen. Sowohl für die Menschen in Nordafrika als auch für die Europäer könnte ein Schreckensszenario wahr werden.