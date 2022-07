Drastisch: Impfgegner von der Lungentransplantationsliste ausgeschlossenen

Padua – Die Meldung vieler italienischer Medien, dass ein Mann wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus von der Lungentransplantationsliste ausgeschlossenen worden wäre, sorgte in der italienischen Öffentlichkeit für heftige Polemiken.

Die betreffenden Mediziner von Padua stellten nun klar, dass der 55-Jährige, der an einer schweren Lungenkrankheit leidet, nicht wegen seiner Ablehnung der Impfung, sondern nach der Abwägung vieler Faktoren von der Liste der Kandidaten für eine Transplantation ausgeschlossen worden war.

Ein 55-jähriger Patient aus Belluno, der an einer schweren Lungenerkrankung leidet, die er sich am Arbeitsplatz zugezogen hatte, wurde von der Liste der Kandidaten für eine Organtransplantation gestrichen. Ersten Medienberichten zufolge wurde der Mann aus Belluno vom medizinischen Transplantationsteam des Krankenhauses in Padua für untauglich befunden, weil er „paranoide Vorstellungen“ über die Coronapandemie hätte und bezüglich der Impfung „verschwörerische Überzeugungen“ hege.

Dem war aber nicht so. Die Ärzte des Krankenhauses von Padua gelangten nach einer Abwägung aller Kriterien vielmehr zur Überzeugung, „dass der Patient die für eine wirksame und erfolgreiche Transplantation erforderlichen Therapien nicht einhalten würde“. Den Medizinern zufolge bedeutet die Durchführung einer Lungentransplantation bei einem ungeimpften Mann, der ein viel höheres Sterberisiko besitzt als ein geimpfter Kandidat, „eine höhere Gefährdung des Lebens des Patienten in Kauf zu nehmen“. Zudem ist in diesem Fall eine „gute Verwendung“ des gespendeten Organs nicht gewährleistet.

Der 55-Jährige lehnt die Impfung ab, weil er die feste Meinung vertritt, dass sie „experimentell“ sei. Dabei vergisst er aber, dass seine Krankheit genau jenes Organ betrifft, an dem die Transplantation vorgenommen werden sollte. Bereits im April bat er das Transplantationsteam, für ihn einen ungeimpften Spender zu finden.

In der italienischen Öffentlichkeit rissen die heftigen Polemiken aber nicht ab. Die heftige Debatte veranlasste zwei Parlamentarier – die Abgeordneten Marcello Gemmato (Fdi) und Francesco Sapia (Alternativa) – sogar dazu, von Gesundheitsminister Roberto Speranza eine Stellungnahme zu fordern, welche objektiven Kriterien die zuständigen Gesundheitsbehörden dazu bewegt hatten, diese drastische Entscheidung zu treffen.

Diese wurde jedoch bereits vorgelegt. Der Leiter der Thoraxchirurgie des Krankenhauses von Padua, Professor Federico Rea, erklärte, dass „hinter der Entscheidung, den Patienten nicht zu transplantieren, keine ideologischen Gründe stehen“. Stattdessen war die Entscheidung das Ergebnis „einer sorgfältigen Prüfung und Bewertung, an der zahlreiche medizinische und psychiatrische Fachleute beteiligt waren“.

Professor Federico Rea unterstrich, dass es das Ziel war, „mit äußerster Sorgfalt und der deontologischen Ethik folgend im konkret vorliegenden Fall die Angemessenheit einer Transplantation zu beurteilen“. Aus der Vielzahl der verschiedenen Kriterien wurde deutlich, dass in diesem Fall die Angemessenheit der Transplantation nicht gegeben war, um den Patienten auf die Liste zu setzen.

„In Italien befinden sich auf dieser Liste mehr als 350 Patienten pro Jahr. Von diesen haben jedes Jahr weniger als 150 Patienten Aussicht, durch eine Transplantation ein geeignetes Organ zu erhalten. Es gibt nicht genügend Organe und Spender. Die Entscheidung des Bewertungsausschusses wahrte daher seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass die wenigen verfügbaren Organe jene Empfänger erhalten, die sie am dringendsten benötigen“, fügte der Professor hinzu.

Die nicht erfolgte Impfung gegen das Coronavirus sowie die ursprüngliche Forderung des Mannes, ein Organ nur von einem ungeimpften Spender zu erhalten, „hatten wenig oder gar keinen Einfluss auf die getroffenen Entscheidungen“.

„Die Mediziner, die das Urteil fällten, berücksichtigten weitaus umfassendere Faktoren, wobei die ordnungsgemäße Einhaltung und Beendigung der für einen Erfolg der Transplantation notwendigen medikamentösen Therapien sowie noch einige andere Kriterien eine Rolle spielten“, so Professor Federico Rea.

Um etwaige Zweifel oder falsche Rückschlüsse über Transplantationen bei ungeimpften Personen zu zerstreuen, erinnert das Krankenhaus von Padua in seiner Stellungnahme daran, „dass in der letzten Zeit vier ungeimpften Patienten eine Niere, drei eine Lunge, einem Patienten eine Leber und ebenfalls einem ein Herz transplantiert wurden“.

Aber auch wenn das Krankenhaus von Padua alle Beweggründe und Kriterien, wie die knappen und kostbaren Spenderorgane vergeben werden, offengelegt hat, werden sich Impfgegner, die den abstrusesten Verschwörungstheorien anhängen, kaum von ihrer Ansicht, dass ein Impfgegner allein wegen der nicht erfolgten Impfung diskriminiert worden sei, abbringen lassen.