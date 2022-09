Ehrenmord: “Ich habe meine Tocher umgebracht”

Novellara – Die bisherige Vermutung, dass die bei ihrem Tod 18-jährige Saman Abbas am 30. April 2021von ihrem eigenen Vater ermordet wurde, scheint nun traurige Gewissheit zu sein. Während eines mitgeschnittenen Telefongesprächs gab der Vater, Shabbar Abbas, zu, seine eigene Tochter Aman getötet zu haben. „Ich habe meine Tocher umgebracht“, so Shabbar Abbas gegenüber seinem Stiefbruder.

Die 18-jährige, ursprünglich aus Pakistan stammende Frau weigerte sich, wie von ihrer Familie bestimmt, einen in Pakistan wohnhaften Cousin zu heiraten. Die junge Frau, die einen von der Familie abgelehnten jungen Mann liebte und bereits in den Monaten vor ihrem Tod „rebelliert“ und ihre Eltern angezeigt hatte, wollte vielmehr ein selbstbestimmtes Leben weitab von den sozialen und religiösen Vorstellungen ihrer Angehörigen führen.

Der letzte Auslöser für die Bluttat war ein in den sozialen Netzwerken geteiltes Bild eines Kusses. Einem Onkel und zwei Cousins des Opfers, die der Anklage zufolge am Mord beteiligt waren, wird im Februar nächsten Jahres der Prozess gemacht werden, aber ihr Vater und ihre Mutter, die einen Tag nach dem Mord nach Pakistan flüchteten, bleiben für die italienische Justiz unerreichbar.

Die 18-jährige, ursprünglich aus Pakistan stammende Frau weigerte sich, wie von ihrer Familie bestimmt einen in Pakistan wohnhaften Cousin zu heiraten. Saman Abbas zog deshalb aus der elterlichen Wohnung aus. Nachdem ihr die Eltern die Herausgabe ihrer Dokumente verweigert hatten, zeigte sie sie bei den Carabinieri an. Um einem selbstbestimmten Leben weitab von den sozialen und religiösen Vorstellungen ihrer Angehörigen näherzukommen, suchte Saman in einer geschützten Gemeinschaft Unterschlupf. Ein weiterer Grund für den Auszug war, dass Saman einem von ihrer Familie abgelehnten jungen Mann – es handelte sich bei ihm um einen 21-jährigen Pakistaner – liebte.

Es war wahrscheinlich genau diese Liebe, die Saman zum Verhängnis wurde. Die Ermittler glauben heute, dass das Bild eines Kusses zwischen Saman Abbas und ihrem Freund, das von ihr zwischen Ende 2020 und Anfang 2021 in den sozialen Netzwerken gepostet wurde, der letzte Auslöser für das Todesurteil war, das über Saman gefällt wurde.

„Samans Mutter Nazia, ihr Vater Shabbar und ihr Bruder beklagten sich ständig über ihren Lebenswandel“, berichtete ein Cousin des 18-jährigen Mädchens bei der Vernehmung durch die Carabinieri von Reggio Emilia. Er gestand auch, das Foto, das den Kuss zwischen den beiden Liebenden zeigt, erhalten zu haben.

Wenige Monate später, in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, wurde Saman Abbas von ihrem Vater unter der Beihilfe seiner Verwandten ermordet. Einer Rekonstruktion zufolge wurde die 18-Jährige erdrosselt. Vermutlich wurde ihre Leiche anschließend zu einer Brücke gebracht und in den Po geworfen. Trotz monatelanger Suche konnte ihre Leiche nie gefunden werden. Laut einem nun veröffentlichen mitgeschnittenen Telefongespräch, das vom 8. Juni 2021 stammt, gab ihr Vater, Shabbar Abbas, zu, seine eigene Tochter getötet zu haben.

„Ich habe meine Tochter getötet. Für mich ist die Würde der anderen nicht wichtiger als meine eigene. Ich habe meinen jüngsten Sohn in Italien zurückgelassen. Ich habe meine Tochter umgebracht und bin nach Pakistan zurückgekehrt. Ich schere mich um niemanden mehr. Ich bin schon tot, ich habe sie getötet, ich habe sie für meine Würde und meine Ehre getötet. Wir haben sie getötet“, so der Vater während des Gesprächs mit seinem Stiefbruder.

Er nannte keine konkreten Namen, aber der Gesprächspartner erklärte den Carabinieri, dass Shabbar Abbas sich auf sein familiäres Umfeld bezog. Die einen Tag nach dem Mord geflohenen Eltern von Saman, Shabbar Abbas und Nazia Shaheen, befanden sich zu diesem Zeitpunkt längst in Pakistan.

Am 10. Februar 2023 werden drei Verwandte von Saman, die in den letzten Monaten in Frankreich und in Spanien verhaftet wurden, in Reggio Emilia vor Gericht gestellt. Bei ihnen handelt es sich um ihren Onkel Danish Hasnain und ihre beiden Cousins Ikram Ijaz und Nomanhulaq Nomanhulaq. Ihre Eltern hingegen, Shabbar Abbas und Nazia Shaheen, die sich beide noch auf freiem Fuß in Pakistan befinden, dürften für die italienische Justiz unerreichbar bleiben.

Vom Corriere della Sera veröffentlichten Indiskretionen zufolge werden Shabbar Abbas und Nazia Shaheen, die heute eine neue Identität besitzen sollen, von der lokalen Polizei und von der Dorfgemeinschaft geschützt. Die zuständige Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia sowie die römischen Justizbehörden lassen nichts unversucht, die Auslieferung der Eltern von Saman zu erreichen, aber da zwischen Italien und Pakistan kein bilaterales Auslieferungsabkommen besteht, verlaufen alle Bemühungen im Sande. Auch die Einschaltung von Interpol zeigt bisher keine Wirkung. „Wir bekommen keine Antwort. Dort haben sie kein Interesse, sie zu verhaften“, versichern Beamte der Justizbehörden von Rom.

Es scheint, dass der Ehrenmord in den ländlichen Gebieten Pakistans geduldete Praxis sei. Das ungeschriebene Gesetz, das Frauen bestraft, die aus der Sicht ihrer Angehörigen die Familie entehren, wird „Kala Kili“ genannt.

„Diese archaische, Jahrtausende alte Tradition des Ehrenmordes wird auch in die Auswanderungsländer mitgenommen. Voreheliche oder außereheliche sexuelle Beziehungen oder Beziehungen zu jungen Männern, die nicht von der Familie gebilligt werden, werden als inakzeptabel angesehen. „Schuldige“ Frauen können getötet und anschließend begraben oder in den Fluss geworfen werden“, schreiben die Beamten der Ermittlungsabteilung von Reggio Emilia in ihrem Abschlussbericht.

Der grausame Tod von Saman Abbas schockiert die italienische Öffentlichkeit. Viele Italiener fragen sich, warum in einigen Familien die Integration gescheitert ist und warum es dem Staat nicht gelingt, junge Frauen, die sich nur nach einem selbstbestimmten Leben sehnen, ausreichend zu schützen. Was kann in Zukunft getan werden, um solche schrecklichen Tragödien zu verhindern?