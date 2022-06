„Ein Marokkaner verdient es sich nicht, im Heer zu dienen“

Belluno – Mit dem Eintritt in die italienische Armee hat sich Karim Akalay Bensellam, dessen Vater aus dem Marokko nach Italien eingewandert war, seinen Lebenstraum erfüllt. Nach dem Besuch der Militärakademie von Modena und einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in Turin wurde er zum Siebten Regiment der Alpinibrigade „Julia“ nach Belluno versetzt.

Damit gelang es ihm, zum ersten Offizier der Alpini mit maghrebinischen Wurzeln aufzusteigen. Auf die Ernennung zum Hauptmann folgten bis zur Beförderung zum Major bei einer Alpinieinheit im Aostatal weitere Karriereschritte. Außerdem kann Karim Akalay Bensellam auf mehrere Auslandseinsätze verweisen, insbesondere in Afghanistan, wo er als Kontaktmann zur lokalen Bevölkerung eingesetzt wurde.

Sein Erfolg stieß aber einem Unteroffizier, Carmelo Lo Manto, der es offenbar nicht ertragen konnte, dass jemand mit seiner Herkunft eine Uniform der Alpini trägt und im italienischen Heer Karriere macht, sauer auf. Gegenüber Militärangehörigen bemerkte der 47-jährige, ursprünglich aus Canicattì bei Agrigent stammende Hauptfeldwebel immer wieder, dass Hauptmann Bensellam es nicht verdiene, eine italienische Uniform zu tragen. Er sagte auch immer wieder, dass der Offizier mit marokkanischen Wurzeln auf der Militärakademie „einem wahren Italiener den Platz weggenommen“ habe.

„Dieser Marokkaner wird auf die eine oder andere Weise dafür bezahlen“, so eine wüste Drohung des Unteroffiziers. Laut mehreren Zeugen und der späteren Anklageschrift fügte der Unteroffizier „bei Fahnenhissungen und Trainingseinheiten in Anwesenheit zahlreicher Militärangehöriger“ dem „Ruf von Hauptmann Bensellam“ immer wieder Schaden zu. Doch zwischen Lo Manto und seinem Vorgesetzten herrschte schon seit geraumer Zeit böses Blut. Im Zuge der Auseinandersetzungen kam es sogar zu Handgreiflichkeiten. Ein nach einer Anzeige des Unteroffiziers gegen Karim Akalay Bensellam eröffnetes Verfahren endete „wegen Geringfügigkeit“ mit einem Freispruch.

Im Laufe dieses militärgerichtlichen Verfahrens trugen mehrere Alpini dem Hauptmann aber zu, dass er vom Hauptfeldwebel ständig rassistisch beleidigt wurde. In der Folge geriet der 47-Jährige ins Visier der Militärgerichtsbarkeit. Nachdem das Militärberufungsgericht von Rom Carmelo Lo Manto wegen fortgesetzter Verleumdung zu einer in einem Militärgefängnis zu verbüßenden Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt hatte, bestätigte der römische Kassationsgerichtshof diesen Richterspruch. Die Richter des Höchstgerichts rechneten gleich wie ihre Kollegen des Militärberufungsgerichts dem Angeklagten den erschwerenden Umstand an, dass er „die Tat zum Zwecke der Diskriminierung und des ethnischen, nationalen und rassischen Hasses begangen hatte“.

Der Hauptfeldwebel bestritt zwar stets jegliche Verantwortung und behauptete, dass er Beweise für seine Unschuld habe, aber angesichts der Aussagen von vier Zeugen sahen es die Höchstrichter als erwiesen an, dass Carmelo Lo Manto die ihm zur Last gelegten Taten auch wirklich begangen hatte.

Beobachter werten das Verfahren vor dem Militärgericht als bahnbrechend. Diesen Stimmen zufolge zeigt die italienische Gerichtsbarkeit mit diesem Urteil, dass im italienischen Heer kein Rassismus geduldet wird.