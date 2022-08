„Eine Pizza für zehn Euro und als Dieb gelten oder das Lokal schließen?“

Casalmaggiore – Nicht zuletzt aufgrund der stark gestiegenen Ausgaben für den Strom – innerhalb eines Jahres stieg seine monatliche Stromrechnung von 1.350 auf 4.058 Euro – sah sich Alberto Rovati gezwungen, die Preise für seine Speisen spürbar anzuheben. Um seinen Kunden die schreckliche Zwickmühle, in der er sich als Betreiber eines Lokals befindet, vor Augen zu führen, hat der Inhaber der Pizzeria „Funky Gallo“ in Casalmaggiore in der Provinz Cremona, Alberto Rovati, die letzte Stromrechnung an seine Speisekarte geheftet. „Wenn die Ausgaben untragbar werden: Eine Pizza Margherita für zehn Euro und als Dieb gelten oder das Lokal schließen?“, so die rhetorische Frage, die Alberto Rovati seinen Kunden stellt.

Trotz der Versuche der Regierung Draghi, mit einzelnen Hilfen die Not der italienischen Haushalte und Kleinunternehmer zu lindern, erklommen die Preise für Energie in den vergangenen Monaten immer neue Höhen. Um gegen seine immer höheren Ausgaben zu protestieren, heftete Alberto Rovati – Inhaber des weitum bekannten „Funky Gallo“ – die letzte Stromrechnung an seine Speisekarte.

Natürlich handelt es sich um eine Provokation, aber zugleich spiegelt das Aushängen der Stromrechnung neben der Preisliste die Verzweiflung des Lokalinhabers wider. Auf jeden Fall macht die Aktion von Alberto Rovati deutlich, dass das Maß voll ist und es bei weiterhin hohen Energiepreisen zu einem „heißen Herbst“ kommen wird. Die Energiekrise wird das erste Problem sein, das die nächste Regierung angehen muss.

Das große Schild, das am Eingang des Lokals aufgestellt ist, lässt keine Zweifel aufkommen. „Wenn die Ausgaben untragbar werden: Eine Pizza Margherita für zehn Euro und als Dieb gelten oder das Lokal schließen?“, lautet die rhetorische Frage des Gastronomen. Daneben prangt die Stromrechnung für Juli 2022, die monatliche Stromkosten von über 4.000 Euro ausweist.

Das „Funky Gallo“ ist weit über die Kleinstadt Casalmaggiore in der Provinz Cremona hinaus für sein gutes Essen und für seine moderaten Preise bekannt, aber angesichts der gesalzenen Rechnung ist Rovati verzweifelt.

„Ich habe die Rechnung am letzten Sonntag erhalten. Noch am selben Abend habe ich beschlossen, sie auszuhängen. Ich habe das sicher nicht getan, um die Kunden zu verschrecken. Meine Kunden sind treu und ich glaube, dass sie mir weiterhin die Stange halten und wiederkommen werden. Ich will aber meinen treuen Stammkunden gegenüber ganz offen sein und ihnen die Lage, in der ich mich befinde, vor Augen führen. Ich mache das, um meinen Protest zu zeigen. So kann es nicht weitergehen“, erklärt Rovati gegenüber dem Mailänder Tagblatt Corriere della Sera.

Als Alberto Rovati die Stromrechnung, die Kosten von 4.058 Euro ausweist, erhielt, verglich er sie sofort mit jener des gleichen Monats des vergangenen Jahres. Vor einem Jahr hatte der Inhaber des „Funky Gallo“ nur rund ein Drittel dieser Kosten tragen müssen. „Im Juli des letzten Jahres hatte ich für den Strom nur 1.350 Euro ausgegeben. Das bedeutet, dass sich meine Stromausgaben innerhalb nur eines Jahres verdreifacht haben. Mit 2.200 Euro ist mir bereits die Junistromrechnung sehr hoch vorgekommen. Es stimmt, dass wir im Juli ein paar Pizzen mehr gemacht haben, aber wir sprechen hier von einem Monat zum Darauffolgenden von einer Verdoppelung der Ausgaben“, beklagt sich der Wirt des „Funky Gallo“.

Leider ist es aber nicht „nur“ die Stromrechnung, die Alberto Rovati Schweißperlen auf die Stirn treibt. Die Spekulation und der Krieg in der Ukraine sorgen dafür, dass neben der Energie auch viele wichtige Grundnahrungsmittel immer teurer werden.

„Das Gas und praktisch alle wichtigen Rohstoffe wie Öl und Mehl, die notwendig sind, um mit Erfolg ein Pizzeria-Restaurant wie mein Lokal zu betreiben, sind immer teurer geworden“, erklärt Alberto Rovati die wenig beneidenswerte Lage, in der sich er und viele seiner Kollegen befinden. Konnte es sich das „Funky Gallo“ früher leisten, eine Margherita-Pizza für fünf bis sechs Euro anzubieten, „müssen wir nun die Preise anheben. Wir sind geradezu gezwungen. Die Alternative wäre, das Lokal dichtzumachen“.

Der Protest des Inhabers des „Funky Gallo“ sorgt in ganz Italien für Aufsehen. Beobachter rechnen damit, dass im Herbst viele Lokale ihre Tore schließen werden. Es ist eine Zwickmühle – so diese Stimmen – aus der vielfach kein Entkommen ist. Die Preise, die notwendig sind, um trotz der hohen Energiekosten ein Lokal erfolgreich zu führen, können sich viele Bürger, die selbst unter den hohen Kosten für Energie ächzen, nicht mehr leisten. Die Folge ist, dass die Menschen die Lokalbesuche einschränken müssen, was zur Schließung einer nicht unbedeutenden Anzahl von Gasthäusern führen dürfte.