Eisturm bricht auf der Marmolata ein: Gibt es Verunglückte?

Trient – Auf der Marmolata ist ein beachtlicher Turm aus Gletschereis in sich zusammengebrochen. Der Einsturz soll sich in der Nähe der Punta Rocca ereignet haben, berichtete die Bergrettung am Sonntag.

Von sämtlichen Stationen der Bergrettung in der Nähe wurden Einsatzkräfte losgeschickt, um zu kontrollieren, ob es keine Verschütteten gibt. Fünf Rettungshubschrauber und mehrere Hundestaffeln sind ebenfalls ausgerückt, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Erst am Samstag war auf der Mormalata mit zehn Grad plus auf dem Gipfel ein neuer Temperaturrekord verzeichnet worden.