Empörung um Statue eines Spanferkels inmitten Roms

Italienische Tierschützer wettern gegen die Installation eines Spanferkels auf einem Platz im römischen Lokal-Viertel Trastevere in Rom. Dabei handelt es sich um ein Werk, das der Künstler Amedeo Longo im Auftrag des RUFA-Instituts – der Kunst-Universität in Rom – geschaffen hat. Die Installation ist Teil eines Projekts mit dem Titel “Piazze Romane” und dem Ziel, italienische Produktionen in all ihren Aspekten – einschließlich Kulinarik – in den Vordergrund zu stellen.

Porchetta (Schweinefleisch mit Kräuterfüllung, im Ofen geröstet) ist eine typisch römische Spezialität, die von Lokalen in Trastevere angeboten wird. Doch das Spanferkel aus Kalkstein, das auf der Piazza San Giovanni della Malva im Herzen des historischen Viertels Trastevere aufgestellt wurde, löste hitzige Reaktionen aus. Das Werk hätte laut seinem Autor eine Hommage an das typische römische Gericht sein sollen, Tierschützer fordern jedoch seine sofortige Entfernung.

Der Tierschutz-Verband LAV sprach von einer “traurigen und makabren” Kreation, sowie von “schlechtem Geschmack”. Auch einige römische Gemeinderatsmitglieder prangerten die “Statue eines Kadavers” inmitten des Viertels Trastevere als “geschmacklos” an.

Tierschützer demonstrierten am Dienstag auf der Piazza della Malva für die Entfernung der Installation. Sie forderten “Respekt für Schweine”, die zu den am meisten getöteten und geschlachteten Tieren in der westlichen Welt gehören. “Wir verlangen, dass die Gemeinde und die Bürgermeisterin Virginia Raggi diesen Schrecken sofort beseitigt”, so der LAV-Verband.

Questa non è arte. Gli animali non sono panini ma esseri senzienti.Questa per noi non è arte, ma un insulto al valore della vita degli animali e ai romani tutti.Per quanto l’opera sia provvisoria e installata per due mesi, chiediamo a gran voce la rimozione di questa “statua” e siamo contenti che almeno Giuseppa Urso, assessore alla Rigenerazione urbana del Municipio Roma 1, ci abbia promesso che il Primo Municipio di Roma ridiscuterà la proprio decisione. Posted by LAV on Tuesday, June 22, 2021