“Er ist nicht mehr er selbst”

Kritik an Berlusconi nach dessen Äußerungen zum Staatspräsidenten

Rom – Für Wirbel hatte in Italien eine Äußerung von Silvio Berlusconi vom Mitte-Rechts-Bündnis bezogen auf das Wahlprogramm gesorgt. Darin steht, dass man bei einem Wahlsieg die Verfassung ändern und ein präsidentielles Regierungssystem wie in Frankreich oder den USA einführen wolle. Der Staatspräsident soll laut den Plänen nicht mehr vom Parlament, sondern vom Volk gewählt werden. Der Präsident bekäme deutlich mehr Macht, das Parlament würde in seinen Möglichkeiten beschnitten.

Silvio Berlusconi hat in diesem Zusammenhang in einem Radiointerview mit dem Kommentar für Aufsehen gesorgt, dass dann Sergio Mattarella abdanken müsse.

Das Mitte-Links-Lager und die Zentrums-Parteien reagierten empört. Für die Sozialdemokraten vom PD war Berlusconis Kommentar ein Beleg dafür, wie gefährlich die Rechten für Italien seien. Zentrumskandidat Carlo Calenda meinte hingegen, Berlusconi sei nicht mehr er selbst. Der frühere Ministerpräsident Giuseppe Conte von der Fünf-Sterne-Bewegung sagte, Mitte-Rechts habe nun seine Maske abgelegt.

Nach dem Interview bemühte sich Berlusconi, um eine Relativierung: Er habe Präsident Mattarella weder attackiert noch seinen Rücktritt gefordert, so der noch 85-Jährige auf Facebook. Er habe lediglich gesagt, dass vor einer erstmaligen Direktwahl des Staatschefs, das alte Staatsoberhaupt zurücktreten müsse.