Erschreckende Gasrechnung: Fast eine Million Euro

Finster und nachdenklich wird der Blick des Geschäftsführers von „La Fiammante“, Francesco Franzese, wenn sein Blick auf die letzte Gasrechnung fällt. Der letzten Rechnung zufolge wird sein Betrieb dem Gasversorger fast eine Million Euro, genau genommen 978.000 Euro, überweisen müssen. Verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr, als die Rechnung nur 120.000 Euro betragen hatte, stiegen für „La Fiammante“ die Energiekosten um mehr als das Achtfache. Sicherlich wurden heuer vielleicht mehr Tomaten als in anderen Jahren verarbeitet, aber zum allergrößten Teil ist der massive Kostenanstieg auf die nach dem Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts durch die Decke geschossenen Energiepreise zurückzuführen.

Auf seiner Facebook-Seite verweist der Geschäftsführer auf die bevorstehenden Parlamentswahlen am 25. September und wirft den Politikern Untätigkeit vor. „Während sich unsere Politiker um einen Platz in Parlament streiten, werden die Unternehmer inmitten dieses Energiedschungels allein gelassen. Um im Juli 15 Tage arbeiten zu können, muss ich eine Gasrechnung von 978.000 Euro bezahlen. Im letzten Jahr habe ich für 20 Tage Arbeit nur 120.000 Euro bezahlen müssen. Wäre es nicht besser gewesen, ans Meer zu fahren?“, fragt sich Francesco Franzese.

Die Veröffentlichung der beiden nebeneinanderliegenden Gasrechnungen erregte in der italienischen Öffentlichkeit großes Aufsehen. Andere Unternehmer lebensmittelverarbeitender Betriebe pflichteten Franzese bei, dass das Maß voll sei und es so nicht weitergehen könne. Ein Geschäftsführer prophezeite, dass im September die Preise für verschiedene Lebensmittel spürbar nach oben gehen werden.

„Herr Franzese, was auch immer nötig ist, ich stehe solidarisch an Ihrer Seite und fordere Sie auf, nicht aufzugeben. Es wird von nun an nicht einfach sein, aber das Unternehmen, das Sie leiten, ist für seine qualitativ hochwertigen Produkte bekannt und ein Segen für unser wirtschaftlich schwaches Gebiet. Geben Sie nicht auf“, so die Antwort eines Lesers in den sozialen Netzwerken.

Für Francesco Franzese, der es als Geschäftsführer eines energieintensiven Unternehmens gewohnt ist, die Marktpreise für Gas zu verfolgen, kam die Höhe der Rechnung nicht vollkommen überraschend. Da der Monat August für tomatenverarbeitende Betriebe wie „La Fiammante“ besonders arbeitsintensiv ist, wird die nächste Rechnung aber noch höher ausfallen.

Das Ziel der Konservenfabrik „La Fiammante“ ist es derzeit, ihre Mitarbeiter und die Bauern, von denen sie ihre Tomaten bezieht, zu schützen. Zwischen den Angestellten der Konservenfabrik selbst und allen von ihr abhängigen Zulieferern stünden ansonsten rund 800 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Auch Francesco Franzese geht davon aus, dass die Betriebe gezwungen sein werden, die höheren Kosten an die Kunden weiterzureichen. Da die Verarbeitung der Tomaten sehr energieaufwendig ist und auch die Kosten für Glas, Metall, Karton, Transport und sogar die Kosten für die Düngung der Tomaten gestiegen sind, hat dies auch massive Folgen für die Kunden.

Während im letzten Jahr eine Flasche passierte Tomaten noch für 80 Cent zu haben war, sind an der Supermarktkasse für die gleiche Flasche bereits jetzt 1,2 bis 1,3 Euro zu berappen. Passierte Tomaten sind in Italien ein Grundnahrungsmittel und beständiger Teil der italienischen Küche. Den Italienern steht wahrlich ein „heißer“ Herbst bevor.