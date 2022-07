Erschütternd: “Sie war eine Last, ich wollte meine Freiheit zurück”

Mailand – Mehrere Tage nach dem grausamen Tod der 16 Monate alten Diana, die von ihrer Mutter, der 37-jährigen Alessia Pifferi, sechs Tage lang alleingelassen worden war, kamen neue traurige Details der Lebensumstände des kleinen Mädchens zu Vorschein, die die Tat in einem noch dunkleren Licht erscheinen lassen.

Diana, die von ihrer Mutter nie geliebt und nur mehr als Last empfunden wurde, wurde in den Monaten vor ihrem Tod bereits mehrmals – zuerst nur für einige Stunden und später auch für ein Wochenende – in der vollkommen verwahrlosten Sozialwohnung am Stadtrand von Mailand allein zurückgelassen. Soweit bekannt, schien Alessia Pifferi bei klarem Verstand und sich der Gefahren für das Kind vollkommen bewusst zu sein. „Ich wusste, dass es so hätte kommen können“, so die 37-jährige Frau während des Verhörs gegenüber dem Staatsanwalt.

Für die 37-Jährige war Diana nur mehr eine Last, die ihren rasch wechselnden Beziehungen zu Männern im Weg stand. „Sie war eine Last, ich wollte mir meine Freiheit zurückholen“, so Alessia Pifferi später zum Staatsanwalt. Um ihre Beziehung mit ihrem letzten Partner pflegen zu können, ließ Alessia Pifferi ihre erst 16 Monate alte Tochter sechs Tage lang allein zu Hause in Mailand. Als sie am Mittwochmorgen zurückkehrte, war das kleine Mädchen tot. Die Kleine war allem Anschein nach „vor Entkräftung“ gestorben. Neben der Leiche, die in einem Campingbettchen lag, stand eine Babyflasche, aber auch ein halbleeres Fläschchen eines Beruhigungsmittels.

Ihrem neuen Freund, ein Elektriker aus Leffe in der Provinz Bergamo, erzählte sie hingegen, dass das kleine Mädchen mit ihrer Schwester am Meer sei oder von einer Babysitterin betreut werde. Überhaupt hatte Alessia Pifferi die Gewohnheit, alle, die sie kennen, immer wieder anzulügen. Ihrem Partner, mit dem sie in Leffe eine Zeit lang zusammenlebte, verschwieg sie ihre Schwangerschaft. Seiner von Zeugen bestätigten Aussage zufolge erfuhr er von der Schwangerschaft seiner „Freundin“ erst, als sie Diana im Bad seiner Wohnung zur Welt brachte.

Während ihrer Zeit in Leffe erklärte sie allen, dass sie als Kinderpsychologin arbeite, eine „gute Mutter“ sei und sich mit Kindern auskenne. In Wahrheit ging die 37-Jährige seit drei Jahren keiner Beschäftigung nach. Laut dem Verhörprotokoll „hat sie nicht einmal versucht, eine Arbeit zu finden, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten“. Die Ermittler fanden aber heraus, dass Alessia Pifferi sehr wohl über finanzielle Einnahmen verfügte, die es ihr ermöglichten, sich über Wasser zu halten. Um herauszufinden, woher das Geld stammt, untersuchen die Ermittler derzeit alle Verbindungen und Chateinträge in den sozialen Netzwerken der Frau.

Laut ihrer Mutter, die nach vielen Jahren in Mailand in ihre kalabrische Heimat zurückgekehrt war, führte Alessia Pifferi nach der Trennung von ihrem Ehemann ein „sehr freizügiges Leben“. Während Telefongesprächen berichtete sie ihr von ihren rasch wechselnden Männerbeziehungen. Die Ermittler vermuten, dass die kleine Diana den immer wieder wechselnden Beziehungen zu Männern, die Alessia Pifferi in den sozialen Netzwerken oder über Dating-Apps kennenlernte, im Wege stand.

Bereits im März und April ließ die 37-Jährige das Baby für einige Abende allein, um ihre Männerbekanntschaften zu pflegen. Später, im Mai und im Juni, begann die 37-Jährige, das kleine Mädchen immer länger – auch für ein Wochenende – allein zu Hause zu lassen. Vor dem Verlassen des Hauses legte Alessia Pifferi ein Fläschchen mit Babymilch und eines mit Wasser ins Bettchen neben Diana. Dann musste das kleine Mädchen in der vollkommen verwahrlosten Wohnung – der Kühlschrank war leer und in der Wohnung türmten sich gebrauchte, nie entsorgte Windeln – stunden- und tagelang allein bleiben.

Niemand der Nachbarn ahnte vom Drama, das sich hinter den Mauern der Sozialwohnung abspielte. Die Nachbarn berichten aber, dass sie Alessia Pifferi nie mit der Kleinen spielen sahen und dass sie mit ihrer Umgebung keine Beziehungen pflegte. Warum die zuständigen Sozialdienste nicht auf die Verwahrlosung des Mädchens – kein Kinderarzt bekam Diana jemals zu Gesicht – aufmerksam wurden, ist ebenfalls Gegenstand einer Untersuchung.

Nach der Rückkehr ihrer Mutter nach Kalabrien und dem Abbruch der Beziehung zu ihrer Schwester, die ihren Lebenswandel hart kritisierte, verfügte Alessia Pifferi in Mailand zudem über keine familiären Beziehungen mehr, die sie hätten „auffangen“ und die sich anbahnende Tragödie hätten verhindern können.

Auch der neue Partner in ihrem Leben, der nach der in seiner Wohnung erfolgten Geburt von Diana die Beziehung zur 37-Jährigen zuerst abgebrochen, sie aber einige Monate später wieder aufgenommen hatte, wusste nichts vom Leidensweg der kleinen Diana. Seinen insistierenden Fragen, warum sie das kleine Mädchen nicht zu ihm nach Leffe mitnehme, entgegnete sie immer wieder, dass Diana mit ihrer Schwester am Meer sei oder von einer Babysitterin betreut werde.

Während die Nachbarn nach dem Auffinden der Leiche die Rettungskräfte verständigten, rief sie ihren Freund an, um ihm mitzuteilen, dass Diana tot sei. „Was ist passiert? Hast du mit der Babysitterin gesprochen?“, so der Mann, der nicht wusste, dass es die Babysitterin in Wahrheit nie gab. Mit einem Mal brach das ganze Lügengebäude, aus dem das Leben von Alessia Pifferi bestand, in sich zusammen.

Alessia Pifferi befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Um der begründeten Gefahr, dass sie sich selbst etwas antut, zu begegnen, wird sie ständig überwacht. Viele Italiener, die der Tod des kleinen Mädchens zutiefst erschüttert, fragen sich, was zu dieser schrecklichen Tragödie geführt haben könnte und was in der Mutter wohl vorgegangen sei. Daneben ist in der italienischen Öffentlichkeit auch eine Debatte entbrannt, warum die Sozialdienste nichts erfahren und nicht rechtzeitig eingegriffen haben. Wie kann in Zukunft eine solche Tragödie verhindert werden?