“Es gibt keine Dürre, es handelt sich um einen gelenkten Notstand”

Rom – Trotz des seit Monaten ausbleibenden Regens und trotz der verdorrten Felder und der zu Rinnsalen geschrumpften Flüsse gewinnt in den sozialen Netzwerken eine „Bewegung“ an Zulauf, die sich „No-siccità“ nennt.

Ihre Anhänger glauben, dass die Trockenheit in Wirklichkeit nicht existiere oder zumindest halb so schlimm sei. Sie meinen, dass die Dürre nur zu einem Notstand aufgebauscht werde. Eigentlicher Zweck des aus ihrer Sicht „gelenkten Notstands“ – so die „No-siccità-Gläubigen“ – sei es, die Massen in ständiger Panik zu halten, um sie von den wahren Problemen, die den „Mächtigen“ schaden könnten, abzulenken. Zudem solle laut ihnen die „gefakte Dürre und Trockenheit“ dazu dienen, die Bauern zum Verkauf ihres Landes an internationale Konzerne zu zwingen.

Ausgerechnet in diesen Tagen großer Hitze erhält eine „Bewegung“ immer stärkeren Zulauf, die die herrschende Dürre leugnet oder zumindest glaubt, dass es sich nur um eine normale, jeden Sommer auftretende Trockenheit handle. Sie setzt sich aus Personen zusammen, die dem Wassernotstand, von dem die Regierung spricht, mit großer Skepsis begegnen. Neben Skeptikern und Polemikern gehören zu den „No-sic“, wie die „Dürre-Leugner“ von den italienischen Medien getauft wurden, wenig überraschend auch Gruppen und einzelne Exponenten, die während der Pandemie dem Milieu der Impf- und Maßnahmengegner zugerechnet werden konnten und deren Herz heute für Putin und seinen Angriff auf die Ukraine schlägt.

Um sich untereinander besser zu vernetzen und „Neuigkeiten über den gelenkten Notstand der Regierung“ auszutauschen, nutzen die „No-sic“ das Hashtag #siccitànelvostrocervello. Im Sinne der „No-sic“ soll der Begriff des Hashtags #siccitànelvostrocervello darauf hinweisen, dass die Dürre nur im Gehirn der „Regierungsgläubigen“ stattfinde. Eigentlicher Zweck des aus ihrer Sicht „gelenkten Notstands“ – so die „No-siccità-Gläubigen“ – sei es, einen ständigen Alarmzustand aufrechtzuerhalten, um die Massen von den wahren Problemen, die den „Mächtigen“ schaden könnten, abzulenken.

Um die angeblichen „Lügen der Regierung“ aufzudecken, sammeln die „No-sic“ in ganz Italien „Beweise“ für ihre Thesen. Unter anderem werden von ihnen in den sozialen Netzwerken immer wieder Bilder von italienischen Flüssen wie dem Po gepostet, die beweisen sollen, dass sie noch immer voller Wasser sind. Ähnlich wie während der Pandemie und der Impfkampagne werden die Regierung, aber auch Regional- und Lokalpolitiker, die Maßnahmen gegen die Trockenheit ergreifen und die Bürger dazu aufrufen, Wasser zu sparen, mit Kritik und Hass überschüttet.

Nach seiner Verkündigung des Notstands und seinen Aufruf, Wasser nicht zu verschwenden, ergoss sich unter anderem über den Präsidenten der Region Lombardei, Attilio Fontana, ein wahrer Shitstorm. Ähnlich erging es dem Bürgermeister von Verona, nachdem er für die ganze Stadt die Rationierung des Wassers verfügt hatte.

Trotz des in ganz Italien herrschenden Wassermangels und trotz der Klagen der Bauern wurde in teils hasserfüllten Posts die Tatsache der sehr geringen Wasserstände der italienischen Flüsse als „Lüge“ bezeichnet. Nach Ansicht der Vertreter der „No-sic“-Bewegung handle es sich beim Wassernotstand nur eine weitere von der Regierung beschlossene Krise, mit der die Bevölkerung in ständiger Alarmbereitschaft gehalten werden soll. An dieser Stelle verwundert es nicht, dass Ministerpräsident Mario Draghi heftig angegriffen wird. Aber auch der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, der beschuldigt wird, alte Fotos des Pos verwendet zu haben, bekommt im Netz sein Fett ab.

Neben Fotos von Unwettern, Wasserpfützen sowie wasserreichen Flüssen und Seen werden von den “Dürre-Leugnern“ auch Nachrichten ins Netz gestellt, die mit der Regierung hart ins Gericht gehen. „Was will die Regierung damit erreichen?“, fragt sich ein Nutzer auf Twitter. „Das Ziel ist, die Landwirte dazu zu bringen, ihr Land an multinationale Unternehmen zu verkaufen“, folgt prompt die Antwort eines Gleichgesinnten.

Anderen „Erklärungen“ zufolge werde in Stauseen und Wasserspeicherbecken das wertvolle Wasser zurückgehalten, um künstlich Dürren zu verursachen und die Ernten zu vernichten. Ziel – so die „No-sic“ – sei es immer, die Bauern zum Verkauf zu zwingen oder wahlweise zum Schaden aller Italiener mit Nahrungsmitteln Preisspekulation zu betreiben. Ähnlich wie während der Pandemie und der Impfkampagne von den No Vax werden jene Medien, die von der Dürre und dem Wassernotstand berichten, von den “No-siccità-Gläubigen“ als „von der Regierung gekauft“ verleumdet.

Gegen diese Randgruppe regt sich aber auch im Netz Widerstand. „Das Einzige, was uns noch gefehlt hat, sind die „No-sic““ seufzt ein Internetnutzer, der sich angesichts der offensichtlichen Dürre darüber wundert, dass es Leute gibt, die einem solchen Glauben aufsitzen. Andererseits sind die „Dürre-Leugner“ auch ein bedenkliches Zeichen dafür, dass eine radikalisierte Randgruppe – gleich ob es sich um die Pandemie, um die Impfung oder um das Kriegsgeschehen handelt – für seriöse Information immer schwerer zugänglich ist.