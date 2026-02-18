Aktuelle Seite: Home > Italien > Expertenkomitee lehnt erneute Herztransplantation bei Kleinkind ab
Schlechte Nachrichten aus Neapel

Expertenkomitee lehnt erneute Herztransplantation bei Kleinkind ab

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 16:22 Uhr
operation chirurgie operationssaal arzt doktor krankenhaus sym
fotolia.de/Gorodenkoff - Symbolbild
Von: luk

Neapel – Am Krankenhaus Monaldi in Neapel hat ein Expertenkomitee eine erneute Herztransplantation bei dem zweijährigen Jungen abgelehnt. Das wurde aus Krankenhauskreisen bekannt.

Das Kind war im vergangenen Dezember erstmals transplantiert worden. Das eingesetzte Spenderherz erwies sich jedoch als beschädigt. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist beim Transport des Herzens von Bozen nach Neapel einiges schief gelaufen. Der kleine Patient befindet sich seitdem weiterhin im Monaldi-Krankenhaus und benötigt eine intensive Behandlung.

Ein eigens einberufenes Gremium aus Fachärzten hat nun die Möglichkeit eines zweiten Eingriffs geprüft. Nach den Beratungen sprach sich das Komitee aber gegen eine weitere Transplantation aus. Zu den genauen medizinischen Gründen wurden zunächst keine näheren Angaben gemacht, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

 

