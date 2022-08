Lignano Sabbiadoro – In der Ersten Hilfe des Adria-Badeortes Lignano Sabbiadoro ist ein ursprünglich aus Kamerun stammender Arzt, Andi Nganso, Opfer eines unglaublichen rassistischen Angriffs geworden.

Dr. Andi Nganso wurde von einem 60 Jahre alten Patienten, der nach einer Schlägerei in die Notaufnahme gebracht worden war, auf die übelste Art und Weise beschimpft. „Fass mich nicht an, du bist schwarz, du steckst mich mit Krankheiten an“, schrie der 60-Jährige den Mediziner an. „Ich habe die schlimmste rassistische verbale Gewalt in meinem Leben erlebt“, so Andi Nganso, der Anzeige erstattete.

Andi Nganso, ein 32-jähriger Arzt kamerunischer Herkunft und Referent für öffentliche Gesundheit beim Italienischen Roten Kreuz, wurde in der Nacht des 17. August Opfer eines sehr schwerwiegenden rassistischen Angriffs. „Ich habe die schlimmste rassistische verbale Gewalt meines Lebens erfahren und in Absprache mit meinem Anwalt beschlossen, Anzeige zu erstatten“, so Andi Nganso auf seiner Instagram-Seite, auf der er die Schilderung des Angriffs veröffentlichte.

Der ursprünglich aus Kamerun stammende Arzt hatte in jener Nacht Dienst, als ihm ein Patient zugeteilt wurde, der medizinische Hilfe benötigte. Der 60-jährige Mann war kurz davor mit dem Krankenwagen in die Erste Hilfe gebracht worden, weil er angeblich bei einer Schlägerei mehrere Verletzungen erlitten hatte.

„Bereits die Krankenpflegerin, die ihn erstversorgt hatte, beschwerte sich über frauenfeindliche verbale Aggressionen, die der 60-Jährige gegen sie gerichtet hatte. Nachdem er mir von ihr übergeben worden war, versuchte ich, mit dem Patienten zu kommunizieren. Als Antwort erhielt ich sofort eine brutale und gewalttätige Lawine von Beleidigungen und rassistischen Drohungen aller Art“, erzählt der Mediziner auf Instagram.

„Lieber hätte ich noch zwei weitere gebrochene Rippen als von einem N****-Arzt behandelt zu werden. Ich könnte kotzen, wenn das Zaia wüsste. Das Rote Kreuz von Lignano wird von N****** beherrscht. Bei euch kostet ein Doktortitel 500 Dollar, du Hungerleider. Fass mich nicht an, du bist schwarz, du steckst mich mit Krankheiten an“, schrie der 60-Jährige den 32-jährigen Arzt kamerunischer Herkunft an.

Zwischen Ärzten, Krankenpflegern und Patienten, die sich in der Ersten Hilfe aufhielten, wurden viele Zeugen des rassistischen Angriffs. In Anbetracht der Schwere der Gewalt hielt Andi Nganso es für angemessen, sofort die Polizei zu rufen. Die Beamten griffen umgehend ein und stellten die Sicherheit wieder her.

„Der Angreifer zitierte oft den Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia, und fügte hinzu, dass der Präsident seiner Region – der Mann stammt aus Treviso in Venetien – meine Person, die er immer wieder als ‚schmutzig und ekelhaft‘ bezeichnete, ‚entfernen‘ würde“, so Andi Nganso auf Instagram. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, verurteilte den Angriff auf den ursprünglich aus Kamerun stammenden Arzt aufs Schärfste und teilte mit, dass er sich von jeglicher Form von Rassismus distanziert.

Andi Nganso war im Alter von 19 Jahren nach Italien gekommen, um dort Medizin zu studieren. Nach dem erfolgreichen Studienabschluss mit dem Erwerb des Doktortitels in Medizin und Chirurgie hatte der Arzt kamerunischer Herkunft mehrere Jahre beim Internationalen Roten Kreuz gearbeitet. Daraufhin hatte er beschlossen, seinem Arztberuf auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser nachzugehen. Leider war der Fall von Lignano nicht der erste rassistische Angriff, der er erlitten hatte. Vor vier Jahren hatte sich im Krankenhaus von Cantù eine Patientin geweigert, sich von ihm untersuchen zu lassen. Vor drei Jahren hingegen hatten in Rom Unbekannte sein Auto mit rassistischen Parolen beschmiert.

„Ich möchte mitteilen, dass meine Entscheidung, Anzeige zu erstatten, nicht mit dem Wunsch nach rein persönlicher Gerechtigkeit zusammenhängt, sondern dass sie ein Akt des Widerstands gegen den Hass und Rassismus ist, die in Italien nicht nur latent vorhanden sind, sondern dann besonders stark hervortreten, wenn die Nähe einer Wahl den Eindruck erweckt, dass bestimmte Ansichten toleriert und geschützt werden“, kritisiert der ursprünglich aus Kamerun stammende Arzt.

„In diesem Land sollte sich die Politik der Konsequenzen ihrer Rhetorik bewusst werden, aber es scheint bei allen an jeglicher Einsicht zu fehlen. Heute wäre es wichtig, dass alle, die die latent rassistische Stimmung für ihre politischen Zwecke missbrauchen oder die für einen zaghaften und heuchlerischen Antirassismus verantwortlich sind, sich dazu entschließen, zu diesem Thema eine klare und endgültige Stellung zu beziehen, um die Probleme, die damit zusammenhängen, mit der nötigen Ernsthaftigkeit anzugehen und dem in Italien endemisch gewordenen Rassismus entgegenzutreten“, meint Andi Nganso auf seiner Instagram-Seite.