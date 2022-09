Fast doppelt so viele Speisepilze wie im Vorjahr in Italien

Vor allem in den Dolomiten und im Veneto

Rom – Der zuletzt gefallene Regen hat Italiens Wäldern positiv beeinflusst. Medienberichten zufolge sprießen in fast allen Regionen Italiens wieder Pilze aus dem Boden.

Der nationale Bauernverband Coldiretti gibt bekannt, dass es in einigen Regionen heuer im Vergleich zum vergangenen Jahr fast doppelt so viele Speisepilze gibt und bezieht sich unter anderem auf die Dolomiten und das Veneto.

30 Prozent mehr Pilze werden auch in Kalabrien registriert. Wenig Pilze gibt es hingegen noch in den Marken, im Piemont und in Ligurien.