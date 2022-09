Felssturz am Latemar

Trient/Welschnofen – Am Donnerstag kurz vor 11.00 Uhr erreichte die Notrufnummer 112 im Trentino der Anruf einiger alarmierter Wanderer. Sie beobachteten von der Gamsstallscharte am Latemar aus einen Felsbruch zwischen der Scharte und der Schreppwand an der Grenze zum Trentino.

Von Mattarello im Trentino stieg ein Rettungshubschrauber auf, der den Bereich abflog. Es konnte laut der Nachrichtenagentur Ansa glücklicherweise gleich Entwarnung gegeben werden. Alpinisten waren durch die herabfallenden Gesteinsmassen nicht betroffen.

Einige Bergretter wurden entlang der Route 18, die am Ort des Felssturzes vorbeiführt, vom Hubschrauber per Winde abgeseilt. Sie warnten nachkommende Wanderer vor möglicher Gefahr und mahnten zur Umkehr.

Derzeit wird davon abgeraten, die Wege 18, 22 und 23A zu begehen.