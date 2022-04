Fernsehgebühr ab Jänner nicht mehr an Stromrechnung gekoppelt

Rom – 2016 wurde die Fernsehsteuer an die Stromrechnung gekoppelt, um Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Nur sechs Jahre später wird das nun wieder rückgängig gemacht. Ab kommenden Jänner wird die Fernsehsteuer nicht mehr über die Stromrechnung zu entrichten sein. Damit passt sich Italien an EU-Vorgaben an, die vorsehen, dass nicht angemessene Abgaben aus den Stromrechnungen entfernt werden müssen.

In der Abgeordnetenkammer in Rom wurde das im Zuge der Billigung des Energiedekrets gutgeheißen.

Die Rundfunkgebühr wird damit vermutlich wieder wie vor 2016 mit einem Postscheck zu bezahlen sein.