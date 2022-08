Filmfestspiele Venedig erwarten viele Stars

Timothée Chalamet als liebeskranker Kannibale, Harry Styles in seiner ersten Hauptrolle und Ana de Armas als Marilyn Monroe – wenn am Mittwoch die Filmfestspiele von Venedig beginnen, steht eine neue Generation von Stars im Rampenlicht. 90 Jahre nach dem ersten Filmfestival am Lido sind bei der 79. Ausgabe aber auch wieder altgediente Hollywood-Stars und preisgekrönte Regisseur dabei.

Die höchsten Erwartungen richten sich wohl auf die Premiere der Marilyn-Monroe-Filmbiografie “Blonde”, die sich dem tragischen Leben der Ikone auf eher düstere Weise nähert. Der australische Regisseur Andrew Dominik hat seinen Film bereits zu einem “Meisterwerk” erklärt und Schauspielerin Ana de Armas könnte damit vom aufgehenden Stern zum Kassenmagneten à la Monroe werden.

Mit Spannung erwartet wird auch der Film “Bones and All”, der Chalamet wieder mit dem italienischen Regisseur Luca Guadagnino (“Call Me By Your Name”) zusammenbringt – diesmal für eine “Kannibalen-Romanze”. Mit dabei ist auch der französische Schriftsteller und Filmemacher Florian Zeller, der mit Hugh Jackman, Laura Dern und Anthony Hopkins sein Theaterstück “Der Sohn” verfilmt hat.

“Don’t Worry Darling” mit Popstar und Schauspieler Harry Styles in der Hauptrolle sorgte schon vor der Premiere in Venedig für Riesenwirbel im Internet. In dem Thriller spielt Styles an der Seite von Schauspielerin Florence Pugh. Im Internet machten nach dem Dreh Gerüchte über die Sexszenen und angebliche Spannungen zwischen Pugh und Regisseurin Olivia Wild die Runde.

In diesem Jahr kehrt auch Regisseur Darren Aronofsky an den Lido zurück, der 2008 in Venedig den “Goldenen Löwen” für “The Wrestler” gewann und auch seinen Oscar-prämierten Film “Black Swan” in Venedig vorstellte. In seinem neuen Film “The Whale” spielt Brendan Fraser die Hauptrolle, der seit “Die Mumie” vor zwei Jahrzehnten weitgehend von der Leinwand verschwunden war. In “The Whale” spielt er einen übergewichtigen Mann, der wieder mit seiner Tochter in Kontakt treten will.

Ein weiterer Stammgast in Venedig, Alejandro González Iñárritu, kehrt nach seinen Oscar-Erfolgen “Birdman” und “The Revenant” mit “Bardo” filmisch in seine mexikanische Heimat zurück. Erwartet werden auch Star-Gäste wie Cate Blanchett, die im Musikdrama “Tár” eine Dirigentin spielt, und Penélope Cruz, die im italienisch-französischen Drama “L’immensità” von Emanuele Crialese mitspielt. Colin Farrell und Brendan Gleeson sind mit “The Banshees of Inisherin” von Autor und Regisseur Martin McDonagh dabei, mit dem sie 2008 den Krimi “Brügge sehen… und sterben?” gedreht hatten.

Insgesamt konkurrieren bis zum 10. September 23 Filme um die Gunst der Jury unter Leitung von US-Schauspielerin Julianne Moore und den “Goldenen Löwen” für den besten Film. Dominiert wird die Auswahl von Filmen aus Hollywood und Westeuropa. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist “No Bears” des iranischen Filmemachers Jafar Panahi, der im Iran im Gefängnis sitzt.

Groß vertreten ist in Venedig der Streamingdienst Netflix mit “Blonde”, “The Whale” und “Bardo” sowie dem Eröffnungsfilm “White Noise” von Indie-Liebling Noah Baumbach mit Adam Driver in der Hauptrolle.