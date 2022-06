Finanzpolizei ahndet Verstöße im Treibstoffsektor

230 Millionen Euro an Steuern hinterzogen

Bozen – Die Finanzpolizei hat in den ersten fünf Monaten italienweit 1.320 Kontrollen im Treibstoffsektor durchgeführt. In 690 Fällen wurden Regelverstöße festgestellt. Dabei ging es um die Mitteilungspflicht an das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung sowie um die korrekte Veröffentlichung von Preisen, um Betrug und wettbewerbswidrige Praktiken zu unterbinden.

Im Treibstoffsektor wurden außerdem 850 Steuerkontrollen durchgeführt. 230 Millionen Euro an Steuern sind hinterzogen worden. 630 Tonnen Treibstoff wurden beschlagnahmt. 350 Personen kassierten eine Anzeige.

Rund 20.000 Kontrollen wurden in Zusammenhang mit Produkten durchgeführt, auf die eine Verbrauchssteuer fällig wird.

Im Rahmen der Operation „Schwarzes Gold“ hat die Finanzpolizei am 16. März in Pescara en betrügerisches Netzwerk enttarnt. Internationale und nationale Zulieferer verkauften Treibstoff an unabhängige Verteiler zu Preisen, die auf den ersten Blick marktgerecht erschienen.

In Wahrheit wurden die Preise mittels Scheinfirmen manipuliert. Treibstoff, der billig eingekauft worden war, konnte an Tankstellen so teurer verkauft werden. Die Finanzpolizei hat acht Millionen Euro beschlagnahmt.